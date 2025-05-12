Ο αρχηγός του ρωσικού κατασκοπευτικού δικτύου που είχε έδρα την Βρετανία, το οποίο σύμφωνα με τους εισαγγελείς πραγματοποιούσε παρακολουθήσεις για λογαριασμό του Κρεμλίνου, καταδικάστηκε σήμερα από δικαστήριο του Λονδίνου σε σχεδόν 11 χρόνια φυλάκισης, ενώ στα πέντε μέλη της ομάδας επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης συνολικά 40 ετών.

Ο Ορλίν Ρούσεφ, 47 ετών, ομολόγησε την ενοχή του πριν από τη δίκη, ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας, αφότου η αστυνομία εντόπισε χιλιάδες μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του καταζητούμενου Γιάν Μαρσάλεκ της Wirecard, ο οποίος διηύθυνε την ομάδα των Βουλγάρων υπηκόων από το εξωτερικό.

Ο δικαστής Νίκολας Χίλιαρντ καταδίκασε τον Ρούσεφ σε ποινή φυλάκισης 10 ετών και 8 μηνών, λέγοντας στον Ρούσεφ ότι οι επιχειρήσεις που διηύθυνε έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της Βρετανίας.

Ο Ρούσεφ είναι ένας από τους έξι Βούλγαρους που καταδικάστηκαν για το ρόλο τους στο δίκτυο που διηύθυνε ο Μαρσάλεκ, ο οποίος συνίστατο στο να παρακολουθούν δημοσιογράφους, διαφωνούντες και Ουκρανούς στρατιώτες που εκπαιδεύονταν σε στρατιωτική βάση στην Γερμανία.

Τρία μέλη του δικτύου κρίθηκαν ένοχοι τον Μάρτιο μετά από δίκη, ενώ ο Ρούσεφ, ο αναπληρωτής του Μπίζερ Τζαμπάζοφ 44 ετών, και ο τρίτος άνδρας, ο Ιβάν Στογιάνοφ 33 ετών, ομολόγησαν την ενοχή τους πέρυσι.

Ο Τζαμπάζοφ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών και 2 μηνών, ενώ η πρώην σύντροφός του Κατρίν Ιβανόβα , 33 ετών, καταδικάστηκε φυλάκιση εννέα ετών και οκτώ μηνών. .

Η Βάνια Γκαμπέροβα, 30 ετών, καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης, μείον ένα έτος και τρεις μήνες που έχει ήδη περάσει υπό κράτηση.

Ο πρώην σύντροφός της Τιχομίρ Ιβάντσεφ , 39 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ ετών . Ο Στογιάνοφ καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και τεσσάρων μηνών μήνες, μείον τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι το δίκτυο δεν εργάζονταν απευθείας για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και το κίνητρο τους ήταν κυρίως το χρήμα.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν σχολίασε την υπόθεση, ενώ το Κρεμλίνο διαρκώς απέρριπτε τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Οι σχέσεις μεταξύ της Βρετανίας και της Ρωσίας έχουν πέσει σε χαμηλά επίπεδα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Βρετανία να κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να προκαλέσει «χάος» στην Ευρώπη.

Ο δικηγόρος του Μαρσάλεκ στη Γερμανία -όπου καταζητείται ως πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πληρωμών Wirecard η οποία χρεοκόπησε- αρνήθηκε προηγουμένως να σχολιάσει.

Η τύχη του Μαρσάλεκ είναι άγνωστη, αλλά πιστεύεται ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.