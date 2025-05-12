Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η απελευθέρωση του Ισραηλοαμερικανού ομήρου Ένταν Αλεξάντερ έλαβε χώρα μετά τη στρατιωτική πίεση της χώρας του και την πολιτική πίεση που άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ τη Δευτέρα και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε τη δέσμευσή του στο Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Νετανιάχου, σύμφωνα με το Reuters.

Σημειώνεται πως η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς απελευθέρωσε σήμερα τον Ισραηλινοαμερικανό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ στον Ερυθρό Σταυρό, όπως επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός.

Red Cross vehicle arrive to hand over US-Israeli hostage Edan Alexander. pic.twitter.com/fuYuna069o — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) May 12, 2025

Gal Hirsch, Israel’s Coordinator for Hostage Affairs, and U.S. Special Envoy Steve Witkoff have arrived at the Re’im military base ahead of the arrival of Edan Alexander. pic.twitter.com/F78SW3hNNh — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) May 12, 2025

Η απελευθέρωσή του Ισραηλινοαμερικανού ομήρου έγινε χωρίς τις δημόσιες φιέστες που είχε οργανώσει η Χαμάς στις προηγούμενες παραδόσεις ομήρων.

Ο 21 ετών Ίνταν, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ και υπηρετούσε στον ισραηλινό στρατό όταν συνελήφθη από τη Χαμάς, κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Από νωρίς, στην πόλη του στις ΗΠΑ αλλά και στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει ζωντανά την απελευθέρωσή του, μετά από σχεδόν 600 ημέρες αιχμαλωσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.