Εξακόσια αμερικανικά Patriot για τη Γερμανία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την πώληση 600 συστημάτων Patriot στη Γερμανία στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, όπως έχει εξαγγείλει η γερμανική κυβέρνηση και ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.



Το νέο τεράστιο εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να κοστίσει σχεδόν 4,6 δις ευρώ, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο, και ήδη έχει πάρει τον δρόμο για το Κογκρέσο. Για τις ΗΠΑ πρόκειται επίσης για μια στρατηγικής σημασίας κίνηση που αποβλέπει στη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας ενός κομβικού νατοϊκού εταίρου, της Γερμανίας, αλλά και συνολικά της Ευρώπης, η οποία όμως δεν ανατρέπει τις ευρύτερες στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή.



Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα παραμένει ακόμη ασαφές πότε θα παραλάβει η Γερμανία τα αμερικανικά συστήματα Patriot. Είναι γεγονός, όπως παρατηρεί το δίκτυο ZDF, ότι οι συμφωνίες αυτές διαρκούν συνήθως αρκετά χρόνια. Ανάδοχος του έργου είναι η αμερικανική αμυντική βιομηχανία Lockheed Martin.

Περιζήτητο εξοπλιστικό σύστημα αιχμής

Tα Patriot (Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target) θεωρούνται από τα πιο σύγχρονα συστήματα κινητής αντιαεροπορικής άμυνας παγκοσμίως, με μεγάλο βεληνεκές επιφανείας-αέρος. Μπορούν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία εχθρικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ.



Σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατης πηγής πριν από περίπου έναν μήνα στο πρακτορείο Reuters, τις οποίες αναμεταδίδουν γερμανικά μέσα, στόχος είναι, στο πλαίσιο των αμυντικών σχεδίων του ΝΑΤΟ, ο τετραπλασιασμός των γερμανικών δυνατοτήτων αεράμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών με φόντο πιθανούς, μελλοντικούς κινδύνους όπως σημαντικές εντάσεις ή ένας πόλεμος.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία έχει ήδη στείλει στην Ουκρανία τρία συστήματα Patriot από το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή, από τα αποθέματα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Το Κίεβο από την πλευρά του συνεχίζει να ζητά από τους δυτικούς συμμάχους Patriot, διότι θεωρούνται από τα λίγα συστήματα που μπορούν να αποτρέψουν με επιτυχία τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

