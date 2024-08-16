ΟΗΕ: Καταπαύσεις πυρός στη Γάζα για να εμβολιαστούν παιδιά για πολιομυελίτιδα

Δύο μεγάλες υπηρεσίες του ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF, ζήτησαν σήμερα «καταπαύσεις του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους για 7 ημέρες» στις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε περισσότερα από 640.000 παιδιά κάτω των 10 ετών να εμβολιαστούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες κατά της πολιομυελίτιδας.

«Δύο γύροι εκστρατειών εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας θα πρέπει να ξεκινήσουν στα τέλη Αυγούστου και να συνεχιστούν τον Σεπτέμβριο του 2024 σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας για να αποτραπεί η εξάπλωση της παραλλαγής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή», γνωστής ως cVDPV2, ανακοίνωσαν ο ΠΟΥ και η UNICEF.

Οι δύο οργανισμοί του ΟΗΕ «καλούν όλα τα εμπόλεμα μέρη να εφαρμόσουν καταπαύσεις του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους στη Λωρίδα της Γάζας για επτά ημέρες ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή των δύο εκστρατειών εμβολιασμού».

«Χωρίς αυτές τις ανθρωπιστικές εκεχειρίες, η εκστρατεία δεν μπορεί να γίνει επιτυχώς», προειδοποίησαν.

Κάθε εκεχειρία πρέπει να διαρκεί 7 ημέρες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Μάργκαρετ Χάρις.

Ο ιός της πολιομυελίτιδας εντοπίστηκε τον Ιούλιο σε δείγματα λυμάτων που συλλέχθηκαν στα τέλη Ιουνίου στη Χαν Γιουνίς και στο Ντέιρ ελ Μπάλαχ, υπενθύμισαν ο ΠΟΥ και η UNICEF.

«Σε μια ανησυχητική εξέλιξη, τρία παιδιά με υποψία οξείας χαλαρής παράλυσης, ένα κοινό σύμπτωμα της πολιομυελίτιδας, έχουν αναφερθεί έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισαν. Τα δείγματα κοπράνων τους στάλθηκαν για ανάλυση στο Εθνικό Εργαστήριο Πολιομυελίτιδας της Ιορδανίας.

Οι δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ ελπίζουν ότι οι εκστρατείες εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας θα φτάσουν σε περισσότερα από 640.000 παιδιά κάτω των 10 ετών.

Περισσότερες από 1,6 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου nOPV2, το οποίο χρησιμοποιείται για να σταματήσει τη μετάδοση του cVDPV2, πρόκειται να παραδοθούν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τα εμβόλια αναμένεται να περάσουν από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν πριν φτάσουν στη Λωρίδα της Γάζας στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στη συνέχεια, τα εμβόλια θα χορηγηθούν από 708 ομάδες, μεταξύ άλλων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε κάθε δήμο της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.