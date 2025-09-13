Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκρηξη σε καφετέρια στη Μαδρίτη: Τουλάχιστον 14 τραυματίες - Βίντεο και φωτογραφίες

Ο ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο - Έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Μαδρίτη

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άνθρωποι, ένας εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν είναι προς το παρόν γνωστά, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας. 

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: 

Μαδρίτη

Μαδρίτη

Μαδρίτη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαδρίτη ΄Έκρηξη Ισπανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark