Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εγκαινίασε τον Ι. Ναό Αγίου Ανδρέου Αδελαΐδος

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος εγκαινίασε τον Ι. Ναό Αγίου Ανδρέου Αδελαΐδος

Μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς και συγκίνησης, και με την παρουσία πλήθους ευσεβών πιστών, τελέστηκαν το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, υπό του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στο προάστιο Noarlunga της Αδελαΐδος.

Κατά την Ακολουθία των Εγκαινίων, όσο και κατά την πρώτη Θεία Λειτουργία επί της καθαγιασθείσης Αγίας Τραπέζης, τον Σεβασμιώτατο πλασίωσαν ο επιχώριος Επίσκοπος Αδελαΐδος κ. Σιλουανός, ο Επίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Βουνού στη Νέα Νότιο Ουαλία, και οι κληρικοί της πόλεως της Αδελαΐδος, συμπεριλαμβανομένου του Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ι. Ναού Αγίου Ανδρέου, π. Αρμάνδου Μανάφη. Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Αδελαΐδα κ. Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, οι Πολιτειακοί Υπουργοί Νοτίου Αυστραλίας κ. Αναστάσιος Κουτσαντώνης, κα. Άντρεα Μιχαήλ και κα. Katrine Hildyard, οι Άρχοντες της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Δεμουρτζίδης και κ. Γεώργιος Κυριάκου, και ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Τάκης.

Η τελετή των Εγκαινίων αποτέλεσε γεγονός με ιστορική σημασία, τόσο για την Ενορία Αγίου Ανδρέου, όσο και συνολικά για την Ιερά Επισκοπή Αδελαΐδος. Και τούτο, διότι αφενός επισφράγισε την πορεία αποκαταστάσεως του Ι. Ναού, μετά από τη δοκιμασία της καταστρεπτικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αυτόν τον Μάρτιο του 2024, αφετέρου διότι επρόκειτο για τα πρώτα Εγκαίνια ελληνορθόδοξου Ι. Ναού που τελέστηκαν στην Αδελαΐδα μετά από δεκαετίες.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος, κατά την ομιλία του προς το πολυάριθμο εκκλησίασμα, αναφέρθηκε εκτενώς στη σπουδαιότητα που έχει ο εγκαινιασμός ενός Ναού. «Αυτό το γεγονός, το οποίο συμβαίνει άπαξ για κάθε Ναό του Θεού, δεν είναι μια απλή πράξη αφιερώσεως, αλλά συνιστά θεολογικό γεγονός, ένα πνευματικό βάπτισμα, μια λειτουργική μαρτυρία ότι ένας χώρος έχει διαχωριστεί από την κοσμική πραγματικότητα και έχει μετατραπεί σε δοχείο της θεϊκής παρουσίας», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων. Παρακάλεσε δε τους πιστούς της Ενορίας να αισθάνονται τον Ι. Ναό του Αγίου Ανδρέου ως δικό τους πνευματικό οίκο· όχι απλώς ως έναν χώρο που επισκέπτονται περιστασιακά, αλλά ως ζωντανό Οίκο του Θεού, όπου δια των Μυστηρίων βιώνουν την κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη και ευχαρίστησε, εκ μέρους και της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, όλους όσοι συνέβαλαν στην υλική και πνευματική πρόοδο της Ενορίας, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα. Συνεχάρη καταρχάς τον Ιερατικώς Προϊστάμενο π. Αρμάνδο, για τη θυσιαστική διακονία του, καθώς και όλους τους προκατόχους του κληρικούς. Επίσης, έκανε ειδική μνεία στα ιδρυτικά μέλη, στους πολλούς ευεργέτες και δωρητές, καθώς και στους πιστούς ενορίτες, ζώντες και κεκοιμημένους, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά και υποστήριξαν ποικιλοτρόπως την ίδρυση και πρόοδο της Ενορίας. «Αποτίω φόρο τιμής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν οικοδόμησαν απλώς μια εκκλησία. Αλλά άνοιξαν τις πύλες του ουρανού σε αυτή την ευλογημένη πόλη της Αδελαΐδος, για όλους όσοι λαχταρούν τη Βασιλεία του Θεού». Τέλος, απευθυνόμενος προς τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο κ. Σιλουανό, εξήρε την αφοσίωσή του στη διακονία των αναγκών των ενοριών και των πιστών της Ι. Επισκοπής Αδελαΐδος. Αναγνώρισε δε ότι η παρουσία, η καθοδήγηση και η πνευματική του μέριμνα υπήρξαν έως σήμερα καθοριστικές για την ενότητα της Εκκλησίας και την πρόοδο της Ορθόδοξης μαρτυρίας στην Πολιτεία της Νοτίου Αυστραλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

