Βρετανία: Σε διαθεσιμότητα αστυνομικοί για βία και σεξισμό

Δεν είναι η πρώτη φορά για την Μητροπολιτική αστυνομία στο Λονδίνο που καλείται να διαχειριστεί ένα σκάνδαλο. Μόλις πριν δύο χρόνια ήταν, όταν πραγματοποιήθηκε έρευνα για τη γνωστή και ως Scotland Yard, που την όρισε ως «θεσμικά ρατσιστική, ομοφοβική και σεξιστική». Τα ευρήματα αυτά προκάλεσαν μάλιστα την παραίτηση της πρώην επιτρόπου της αστυνομίας Κρεσίντα Ντικ, η οποία ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την θέση της μετά από πέντε χρόνια σε αυτή.



Τώρα, μια ακόμα περίπτωση βλέπει το φως της δημοσιότητας. Μετά από έρευνα του βρετανικού δικτύου BBC, η αστυνομία έθεσε σε διαθεσιμότητα 9 αξιωματικούς και τους παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας της αστυνομίας.

Ποιους και τι αφορά;

Η έρευνα έγινε στο αστυνομικό τμήμα του Charing Cross, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι οποίες θα δοθούν με λεπτομέρεια στο επικείμενο ντοκιμαντέρ του BBC Panorama, οι αστυνομικοί κατηγορούνται για υπερβολική χρήση βίας, προκατειλημμένα και μισογυνιστικά σχόλια και αδυναμία αντιμετώπισης ή καταγγελίας ανάρμοστης συμπεριφοράς συναδέλφων τους.



Το Ανεξάρτητο Γραφείο Υπεύθυνο για τη Συμπεριφορά της Αστυνομίας σε Αγγλία και Ουαλία (IOPC) ανέφερε ότι βοήθησε στην έρευνα, η οποία αφορά εννέα εν ενεργεία αξιωματικούς της Μητροπολιτικής αστυνομίας, ενός πρώην, αλλά και ενός που υπάγεται στην υπηρεσία κράτησης.



Τα περιστατικά έγιναν τόσο εν ώρα υπηρεσίας όσο και εκτός, στο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι τον Ιανουάριο του 2025.

Οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων

Η διευθύντρια του ανεξάρτητου γραφείου υπεύθυνου για τη Συμπεριφορά της Αστυνομίας, Αμάντα Ρόου, δήλωσε στο BBC ότι «είναι ανησυχητικοί ισχυρισμοί που αφορούν έναν μεγάλο αριθμό ατόμων και καταλαβαίνουμε τη δημόσια ανησυχία, καθώς πρότερη έρευνα παρόμοιων καταγγελιών έχει γίνει ξανά για το ίδιο αστυνομικό τμήμα».



Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι το Γραφείο το 2022 είχε παρόμοια ευρήματα για το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, συμπεριλαμβανομένης μιας ομοφοβικής, ρατσιστικής και μισογυνιστικής ομάδας συνομιλιών στην πλατφόρμα WhatsΑpp, ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



O βοηθός του Επιτρόπου της Μητροπολιτικής Aστυνομίας, Ματ Τουίστ, αποκάλεσε τις συμπεριφορές αυτές «επαίσχυντες», ενώ πρόσθεσε ότι «η αστυνομία κάνει άμεσες ενέργειες, ώστε να απομακρύνει την ομάδα σύλληψης και κράτησης αυτού του τμήματος όπως και την ηγεσία του, αλλά και τους διοικητές της ευρύτερης περιοχής του Ουέστμινστερ».



Πηγή: Deutsche Welle

