Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί στο Μόναχο, μετά από ένα περιστατικό με εκρήξεις και πυροβολισμούς στο Λερχενάουερ, περιοχή βόρεια της πόλης. Ένας άνδρας ανατίναξε με εκρηκτικά το σπίτι των γονιών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Από την έκρηξη προκλήθηκε τεράστια πυρκαγιά ενώ πυρπολήθηκαν επίσης πολλά αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα στους γύρω δρόμους.

Η αστυνομία έρευνα τώρα το ενδεχόμενο οι εκρήξεις να συνδέονται με απειλή για τοποθέτηση βόμβας στους χώρους του Oktoberfest και έχει αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τη Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR, ο δράστης φέρεται να έχει στείλει σχετική επιστολή η οποία «πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν» και η παραδοσιακή ετήσια γιορτή της μπίρας στο Μόναχο θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τις 17:00 (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος Ντίτερ Ράιτερ.

Ταυτόχρονα διεξάγονται έρευνες και σε άλλα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή της έκρηξης βρέθηκαν και ένα σακίδιο με βόμβες ενώ η αστυνομία ερευνά πιθανή σύνδεση με την Antifa.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο, έχουν εκκενωθεί οι γύρω κατοικίες, ενώ και τα σχολεία της περιοχής παραμένουν κλειστά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.