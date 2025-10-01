Ενας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σήμερα νωρίς το πρωί στο βόρειο Μόναχο, όπου νωρίτερα σήμερα σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί και έχει επίσης εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση και έχει αποκλειστεί μεγάλη περιοχή.

Schüsse Explosionen 🔥, Spezialeinheiten zum Entschärfen in #München. Das volle Programm..

Großeinsatz pic.twitter.com/RY0mHWV97f — Julia im Exil (@Germaninexile) October 1, 2025

Όπως μεταδίδει η BILD, ένα λεωφορείο εντελώς κατεστραμμένο από την έκρηξη βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, όπου εντοπίστηκαν ένας άνδρας νεκρός, ενώ ένας ακόμη άνδρας έφερε τραύματα από σφαίρες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας φέρεται να παγίδευσε το σπίτι των γονιών του με εκρηκτικά, το πυρπόλησε και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις στο κτίριο προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο σημείο και για έναν άνδρα που έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Multiple explosions reported in #Munich, #Germany — #Bild - #Breaking



Large police & fire department presence in the area, gunshots also reportedly heard



A man allegedly rigged his parents’ house with explosives, set it on fire & took his own life pic.twitter.com/5FQOXq3zFi — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 1, 2025

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μεγάλη περιοχή και έχει διακόψει την κυκλοφορία του τρένου και των διερχόμενων λεωφορείων, ενώ με ανακοινώσεις της καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν το σημείο.

Διαβεβαιώνει πάντως ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος και ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με το Oktoberfest που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μόναχο..

Πηγή: skai.gr

