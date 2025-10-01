Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκλεισε επίσημα τις εργασίες της τα μεσάνυχτα, αφού Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία για ένα πακέτο χρηματοδότησης.

Το πόσο θα διαρκέσει το shutdown παραμένει άγνωστο αφού οι Ρεπουμπλικάνοι χρειάζονταν τουλάχιστον επτά Δημοκρατικούς στη Γερουσία για να τους υποστηρίξουν, προκειμένου να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τις δαπάνες. Οι επιπτώσεις του όμως είναι γνωστές και πολλές αφού επηρεάζει τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών δραστηριοτήτων ενώ είναι πιθανό να προκαλέσει εκτεταμένες διαταραχές για τους Αμερικανούς και σε άλλους τομείς όπως από τα αεροπορικά ταξίδια έως τις επισκέψεις σε ζωολογικούς κήπους.

Το πολιτικό αδιέξοδο αναμένεται επίσης να θέσει το 40% του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού - περίπου 800.000 άτομα - σε άδεια άνευ αποδοχών.

Τα προβλήματα από την αναστολή χρηματοδότησης έγιναν ήδη ορατά στην Αθήνα αφού η αμερικανική πρεσβεία ανακοίνωσε ότι ο επίσημος λογαριασμός της σε Facebook και Instagram δεν θα ενημερώνεται τακτικά μέχρι την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών, με εξαίρεση την επείγουσα πληροφόρηση για θέματα προστασίας και ασφάλειας. Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία διευκρινίζει ότι «οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου στις Η.Π.Α. (βίζα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Πρεσβείες και τα Προξενεία των Η.Π.Α. στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας

Λόγω της διακοπής χρηματοδότησης και παύσης λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, αυτός ο λογαριασμός Facebook δεν θα ενημερώνεται τακτικά μέχρι την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών, με εξαίρεση την επείγουσα πληροφόρηση για θέματα προστασίας και ασφάλειας.

Οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου στις Η.Π.Α. (βίζα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Πρεσβείες και τα Προξενεία των Η.Π.Α. στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ο λογαριασμός αυτός δεν θα ενημερώνεται έως την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών, με μόνη εξαίρεση τις επείγουσες ανακοινώσεις που αφορούν την ασφάλεια και προστασία. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο travel.state.gov.

Προβλήματα στις πτήσεις

Όσο περνάνε οι μέρες, το ομοσπονδιακό κλείσιμο αναμένεται να επηρεάζει ολοένα και περισσότερους τομείς. Συγκεκριμένα, αναμένεται να επηρεάσει τις πτήσεις με διάφορους τρόπους, οδηγώντας ενδεχομένως σε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις λόγω της απόφασης που είναι πιθανόν να λάβουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αντί να εργαστούν δωρεάν να προτιμήσουν να μείνουν απλήρωτοι στα σπίτια τους.

Οι εργαζόμενοι στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και στη Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) θεωρούνται «απαραίτητοι», επομένως θα συνεχίσουν να εργάζονται παρά το shutdown. Ωστόσο, δεν θα πληρωθούν μέχρι να λήξει το shutdown. Kατά τη διάρκεια του τελευταίου shutdown το 2018-2019, είχε παρατηρηθεί ότι ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι δήλωναν άρρωστοι με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια.

Ο αντίκτυπος θα γίνει επίσης αισθητός από τους Αμερικανούς που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, με τις αμερικανικές υπηρεσίες διαβατηρίων να προειδοποιούν ότι η επεξεργασία των ταξιδιωτικών εγγράφων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το συνηθισμένο.

Χωρίς αμοιβή οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι

Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι αναμένεται επίσης να πληγούν περισσότερο, καθώς δεν θα λάβουν καμία μισθοδοσία όσο συνεχίζεται το shutdown.

Ορισμένοι εργαζόμενοι μάλιστα, ενδέχεται να επιλέξουν να βρουν δεύτερες δουλειές, όπως είχαν κάνει κατά τη διάρκεια προηγούμενων shutdown. Οι εργαζόμενοι που δεν θεωρούνται απαραίτητοι θα αναγκαστούν να μείνουν σπίτι. Στο παρελθόν, αυτοί οι εργαζόμενοι πληρώνονταν αναδρομικά.

Αρκετοί οργανισμοί, όπως τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, είναι πιθανό να θέσουν σε αναστολή πολλούς εργαζόμενους, επηρεάζοντας την έρευνα και τα πειράματα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μειώσει τις κυβερνητικές δαπάνες και τις ομοσπονδιακές θέσεις εργασίας από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, προειδοποίησε επανειλημμένα ότι ένα shutdown θα μπορούσε να επιταχύνει απολύσεις και να του επιτρέψει να περικόψει υπηρεσίες και προγράμματα που, όπως λέει, είναι σημαντικά για τους Δημοκρατικούς.

Οι εργολάβοι, οι οποίοι εργάζονται για ομοσπονδιακές υπηρεσίες αλλά δεν απασχολούνται άμεσα από την κυβέρνηση, θα σταματήσουν επίσης να εργάζονται.

Εθνικά Πάρκα χωρίς προσωπικό

Οι ομοσπονδιακές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών Πάρκων και των Εθνικών Δασών, έχουν κλείσει για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια προηγούμενων shutdown, καθώς οι δασοφύλακες και άλλοι υπάλληλοι κλήθηκαν να μείνουν σπίτι.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ είχε αποφασίσει τότε να αφήσει τα πάρκα ανοιχτά, με λίγους έως καθόλου ομοσπονδιακούς υπαλλήλους εκεί για να τα στελεχώσουν. Αυτό είχε οδηγήσει σε βανδαλισμούς στα πάρκα, καθώς οι επισκέπτες διέσχιζαν προστατευόμενα τοπία, λεηλατούσαν ιστορικούς χώρους και έριχναν άφθονα σκουπίδια.

Μια ομάδα περισσότερων από 40 πρώην επιθεωρητών πάρκων έχει απευθύνει έκκληση στον Λευκό Οίκο να κλείσει εντελώς τα πάρκα σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας.

«Δεν αφήνουμε μουσεία ανοιχτά χωρίς επιμελητές ή αεροδρόμια χωρίς ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας - και δεν πρέπει να αφήνουμε τα εθνικά μας πάρκα ανοιχτά χωρίς εργαζόμενους στην Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων», δήλωσε η Emily Thompson της Συμμαχίας για την Προστασία των Εθνικών Πάρκων της Αμερικής.

Ζωολογικοί κήποι

Τα διάσημα μουσεία του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν στην Ουάσινγκτον θα παραμείνουν ανοιχτά τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου.

Στην ιστοσελίδα του Smithsonian, ο οργανισμός ανέφερε ότι είχε διαθέσιμα χρήματα στην άκρη που θα τον βοηθήσει να παραμείνει για λίγο ανοιχτός.

Τα ζώα στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο «θα συνεχίσουν να τρέφονται και να φροντίζονται», σύμφωνα με το Smithsonian, το οποίο διαχειρίζεται τον ζωολογικό κήπο.

Αλλά οι δημοφιλείς κάμερες web θα απενεργοποιηθούν, καθώς το προσωπικό του ζωολογικού κήπου τις χαρακτήρισε μη απαραίτητες.

Υγειονομική περίθαλψη για ηλικιωμένους και φτωχούς

Τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμένους και φτωχούς, Medicare και Medicaid, θα συνεχιστούν, αλλά οι ελλείψεις προσωπικού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ορισμένες διακοπές για ορισμένες υπηρεσίες.

Η παροχή έκτακτης βοήθειας σε καταστροφές αναμένεται επίσης να μην επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο θα επηρεαστούν και άλλες εργασίες που εκτελούνται από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης από Πλημμύρες θα κλείσει, καθυστερώντας ορισμένα στεγαστικά δάνεια σε ακίνητα που απαιτούν ασφαλιστικά συμβόλαια.

Αλλά αν το shutdown συνεχιστεί, είναι πιθανό η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Fema) να ξεμείνει από χρήματα για το Ταμείο Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας θα επηρεαστούν επίσης, καθώς το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφής για Γυναίκες, Βρέφη και Παιδιά (WIC) αναμένεται να εξαντληθεί γρήγορα.

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Βοήθειας για τη Διατροφή αναμένεται να συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά κινδυνεύει επίσης να εξαντληθεί η χρηματοδότησή του.

