Σε 69 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που έπληξε χθες, Τρίτη, τις Φιλιππίνες. Την ίδια ώρα, πολλοί τραυματίες συρρέουν στα νοσοκομεία καθως οι υπηρεσίες διάσωσης συνεχίζουν να βγάζουν θύματα από τα μπάζα κτιρίων που κατέρρευσαν.

«Δεχόμαστε αυξανόμενο αριθμό κλήσεων από θύματα», δήλωσε ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αναπληρωτής υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σε δημοσιογράφους στη Μανίλα.

Ο θάνατος των περισσότερων θυμάτων οφείλεται στο ότι «συνεθλίβησαν από τα συντρίμμια» του ισχυρού σεισμού, διευκρίνισε ο ίδιος.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θάλασσα κοντά στη νήσο Σεμπού στο κεντρικό τμήμα των Φιλιππίνων χθες, Τρίτη, στις 21:59 τοπική ώρα (15:59 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS).

Οι αρχές ανακοίνωσαν 30 θανάτους στην πόλη Μπόγκο και 186 τραυματίες.

Άλλες περιοχές κοντά στο επίκεντρο του σεισμού που ανέφεραν θύματα, Είναι το Σαν Ρεμίχιο (22 νεκρούς) και το Μεντεγίν (10 νεκρούς).

Ο πρόεδρος της χώρας Φερντινάντ Μάρκος εξέφρασε «τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν» και δεσμεύτηκε για την ταχεία παροχή βοήθειας.

Γεμάτο το νοσοκομείο του Μπόνγκο - Τραγικές εικόνες στους δρόμους

Στην είσοδο του επαρχιακού αυτού νοσηλευτικού ιδρύματος, τραυματισμένα παιδιά και ενήλικες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα σε κλίνες που έχουν τοποθετηθεί κάτω από σκηνές.

Πιο πέρα εργαζόμενοι του νοσοκομείου μεταφέρουν φορεία με μαύρους σάκους με νεκρούς σε φορτηγά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται εκεί.

Ο 56χρονος διασώστης Τέντι Φοντίγιας, ο οποίος είπε πως δεν έκλεισε μάτι όλη τη νύχτα, διευκρίνισε πως ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία διότι αυτό του Μπόγκο έχει γεμίσει.

Σε άλλη περιοχή του Μπόγκο, πυροσβέστες σκάβουν με εκσκαφέα ψάχνοντας στα συντρίμμια διώροφου μοτέλ που κατέρρευσε, όπου πιστεύουν ότι μπορεί να βρίσκονται παγιδευμένοι δύο υπάλληλοι υποδοχής του ξενοδοχείου και ένα παιδί.

LOOK: A building in Bogo City collapsed after a powerful 6.9-magnitude earthquake struck Cebu on Tuesday night, September 30.



Three people remain missing beneath the rubble, while the death toll has risen to 61. | 📷: Ted Aljibe/AFP



•⁠ ⁠Follow live updates here:… pic.twitter.com/KDvVT7iUBQ — Inquirer (@inquirerdotnet) October 1, 2025

Την περιοχή συγκλόνισαν πάνω από 300 δονήσεις, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, πράγμα που καθυστέρησε τις προσπάθειες των συνεργείων διάσωσης.

«Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες, μολονότι ψάχνουμε εδώ και περίπου 5 ώρες μέχρι τώρα», δήλωσε στο AFP ο Έργουιν Καστανέντα, ένας πυροσβέστης. «Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε».

Σεισμοί γίνονται σχεδόν καθημερινά στις Φιλιππίνες, οι οποίες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Την περασμένη εβδομάδα περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα της καταιγίδας Μπουαλόι και του τυφώνα Ραγκάσα από τις Φιλιππίνες, όπου συμβαίνουν πολλές φυσικές καταστροφές.

Στην Ινδονησία παράλληλα σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ στις 23:49 τοπική ώρα (19:49 ώρα Ελλάδος) άλλος σεισμός 6 βαθμών, με επίκεντρο περίπου 150 χιλιόμετρα ανατολικά της Σουραμπάγια, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, και εστιακό βάθος περίπου 13,9 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS. Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών ανέφερε ζημιές σε πολλά σπίτια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.