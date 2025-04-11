Αναβολή για τις 16 Ιουνίου έλαβε η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για δηλώσεις του εις βάρος του επικεφαλής της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης. Η υπόθεση αυτή ήταν προγενέστερη των υποθέσεων που οδήγησαν στη σύλληψή του στις 19 Μαρτίου και δεν συνδέεται με αυτές.

Η εισαγγελική έρευνα εις βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε διαταχθεί στις 20 Ιανουαρίου για τις δηλώσεις του σε συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή, που αφορούσαν τον επικεφαλής της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ και την οικογένειά του.

Ο 43χρονος Γκιουρλέκ, ως δικαστής αρχικά και εισαγγελέας στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε μεγάλες δίκες που αφορούσαν διώξεις κατά στελεχών της αντιπολίτευσης, ενώ στο παρελθόν είχε χρηματίσει υφυπουργός Δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, έχει χαρακτηρίσει τον Ακίν Γκιουρλέκ «πλανόδια γκιλοτίνα».

Η υπεράσπιση του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης αντέδρασε έντονα στο γεγονός ότι η δίκη μεταφέρθηκε στην ειδική αίθουσα των φυλακών της Σηλυβρίας όπου κρατείται και όχι στο δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης και υποστήριξε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μία δίκαιη δίκη.

Ο ίδιος ο Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε: «Βρίσκομαι εδώ επειδή κέρδισα τρεις φορές τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη. "Όποιος κερδίσει την Κωνσταντινούπολη κερδίζει την Τουρκία", για αυτό εγώ σήμερα είμαι κρατούμενος».

Έξω από τις φυλακές της Σηλυβρίας είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του Ιμάμογλου και μέλη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο οποίο ανήκει, ενώ μέσα στη δικαστική αίθουσα παρίσταντο δικηγόροι, βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Δυνάμεις της Χωροφυλακής είχαν λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας γύρω από τις φυλακές και στους δρόμους που οδηγούν σε αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

