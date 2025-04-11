Σαρωτικοί άνεμοι, αναμένεται να πλήξουν την Κίνα, το Σαββατοκύριακο, με τις αρχές να ενεργοποιούν πορτοκαλί συναγερμό και να απευθύνουν αυστηρούς περιορισμούς στους πολίτες να μην κυκλοφορούν σε εξωτερικούς χώρους, ιδίως αν ζυγίζουν κάτω από 50 κιλά.

Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να γυρίσουν σπίτια τους, τα μαθήματα έχουν ανασταλεί και οι υπαίθριες εκδηλώσεις ακυρώθηκαν καθώς η βόρεια Κίνα προετοιμάζεται για ακραίους ανέμους που θα φτάνουν τα 150 χλμ/ώρα.

Η ψυχρή δίνη που κινείται νοτιοανατολικά από τη Μογγολία κατευθύνεται προς Πεκίνο, Τιαντζίν και άλλες περιοχές της περιοχής Χεμπέι από την Παρασκευή έως την Κυριακή.

Για πρώτη φορά σε μια δεκαετία, το Πεκίνο εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για θυελλώδεις ανέμους - το δεύτερο υψηλότερο σε σύστημα προειδοποίησης καιρού τεσσάρων επιπέδων.

Οι ισχυροί άνεμοι που σαρώνουν από τη Μογγολία δεν είναι ασυνήθιστοι, ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου. Αλλά οι επικείμενοι άνεμοι αναμένεται να είναι ισχυρότεροι.

Οι θερμοκρασίες στο Πεκίνο αναμένεται να μειωθούν κατά 13 βαθμούς Κελσίου εντός 24 ωρών

«Αυτός ο δυνατός άνεμος είναι ακραίος, διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, επηρεάζει μια ευρεία περιοχή και είναι εξαιρετικά καταστροφικός», ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Πεκίνου.

Η Κίνα μετρά την ταχύτητα του ανέμου με κλίμακα που πηγαίνει από το επίπεδο 1 έως το 17. Ένας άνεμος επιπέδου 11, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας, μπορεί να προκαλέσει «σοβαρή ζημιά», ενώ ένας άνεμος επιπέδου 12 φέρνει «ακραία καταστροφή».

Οι άνεμοι αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κυμανθούν από 11 έως 13 επίπεδα.

Αρκετές αθλητικές διοργανώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο έχουν ανασταλεί, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου ημιμαραθωνίου ρομπότ ανθρωποειδών στον κόσμο, ο οποίος θα διεξαχθεί πλέον στις 19 Απριλίου.

Πάρκα και τουριστικά αξιοθέατα έχουν κλείσει καθώς οι αρχές είπαν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες και τα δρομολόγια των τρένων έχουν ανασταλεί.

Χιλιάδες δέντρα σε όλη την πόλη έχουν ενισχυθεί ή κλαδευτεί για να αποφευχθεί η πτώση τους.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους ανθρώπους να αποφεύγουν την είσοδο σε βουνά και δάση, όπου οι ριπές αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές.

Πάρτι στα social

Ο Κινέζοι κλείνονται στα σπίτια τους, αλλά δεν χάνουν το χιούμορ τους το οποίο εκφράζουν με αναρτήσεις τους στα social.

«Αυτός ο άνεμος είναι τόσο λογικός, ξεκινάει την Παρασκευή το απόγευμα και τελειώνει την Κυριακή, χωρίς να διακόπτεται καθόλου η εργασία τη Δευτέρα», είπε ένας χρήστης του Weibo.

Τα hashtags σχετικά με τους ισχυρούς ανέμους και την προειδοποίηση ότι όσοι ζυγίζουν λιγότερο από 50 κιλά θα μπορούσαν να παρασυρθούν, έχουν γίνει δημοφιλή στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας χρήστης του Weibo ειρωνεύτηκε: «Τρώω τόσο πολύ όλη την ώρα, μόνο για αυτήν την ημέρα».

Το Πεκίνο έχει επίσης εκδώσει προειδοποίηση για δασικές πυρκαγιές και απαγόρευσε στους ανθρώπους να ανάβουν φωτιές σε εξωτερικούς χώρους.

Οι άνεμοι αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν το βράδυ της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

