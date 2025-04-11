Η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Παρασκευή.

Η προηγούμενη συνάντηση ανώτατου επιπέδου ΕΕ - Κίνας πραγματοποιήθηκε επίσης στην Κίνα. Η επιλογή να μην επιλεγούν οι Βρυξέλλες αυτή τη φορά έγινε για «πρακτικούς λόγους», είπε ο εκπρόσωπος σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

