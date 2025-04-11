Λογαριασμός
Η επόμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ - Κίνας θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο τον Ιούλιο

Aναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Παρασκευή

Flag of EU and flag of China

Η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Παρασκευή.

Η προηγούμενη συνάντηση ανώτατου επιπέδου ΕΕ - Κίνας πραγματοποιήθηκε επίσης στην Κίνα. Η επιλογή να μην επιλεγούν οι Βρυξέλλες αυτή τη φορά έγινε για «πρακτικούς λόγους», είπε ο εκπρόσωπος σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, όπως μεταδίδει το Reuters.

