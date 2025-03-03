Η Βρετανία, η Γαλλία αλλά κι άλλες χώρες εξετάζουν έναν αριθμός επιλογών για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, μετά την πρόταση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για αρχική περιορισμένη ανακωχή ενός μηνός.

Ο Μακρόν δήλωσε χθες, ότι η ιδέα του αναφέρονταν στην κατάπαυση του πυρός για ένα μήνα στον αέρα, στη θάλασσα, αλλά και για την μη πραγματοποίηση επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών στο ίδιο χρονικό διάστημα.

“Υπάρχει ξεκάθαρα ένας αριθμός επιλογών στο τραπέζι”, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Στάρμερ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πρόταση αυτή.

“Δεν θα κάνω εκτεταμένο σχολιασμό των επιλογών”, εξήγησε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας Λιουκ Πόλαρντ δήλωσε νωρίτερα ότι Λονδίνο και Παρίσι δεν έχουν συμφωνήσει σε μια πρόταση για μερική εκεχειρία διάρκειας ενός μήνα στην Ουκρανία, στην οποία αναφέρθηκε χθες Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

«Δεν υπάρχει συμφωνία για κάτι που να μοιάζει με εκεχειρία», επεσήμανε ο Πόλαρντ μιλώντας στο Times Radio.

«Πολλά ενδεχόμενα βρίσκονται στο τραπέζι, με την επιφύλαξη πιο ενδελεχών συζήτήσεων με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους, όμως μια εκεχειρία διάρκειας ενός μήνα δεν αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας», σχολίασε αξιωματούχος της βρετανικής κυβέρνησης.

Πηγή: Skai.gr,ΑΠΕ - ΜΠΕ

