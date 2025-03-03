Ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας Λιουκ Πόλαρντ δήλωσε ότι Λονδίνο και Παρίσι δεν έχουν συμφωνήσει σε μια πρόταση για μερική εκεχειρία διάρκειας ενός μήνα στην Ουκρανία, στην οποία αναφέρθηκε χθες Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

«Δεν υπάρχει συμφωνία για κάτι που να μοιάζει με εκεχειρία», επεσήμανε ο Πόλαρντ μιλώντας στο Times Radio.

«Πολλά ενδεχόμενα βρίσκονται στο τραπέζι, με την επιφύλαξη πιο ενδελεχών συζήτήσεων με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους, όμως μια εκεχειρία διάρκειας ενός μήνα δεν αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας», σχολίασε αξιωματούχος της βρετανικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.