Βρετανία: Δεν υπάρχει συμφωνία για μια πρόταση μερικής εκεχειρίας, όπως ανέφερε ο Μακρόν

«Δεν υπάρχει συμφωνία για κάτι που να μοιάζει με εκεχειρία», ανέφερε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας, σημειώνοντας πως πολλά ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι

EE- Ουκρανία

Ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας Λιουκ Πόλαρντ δήλωσε ότι Λονδίνο και Παρίσι δεν έχουν συμφωνήσει σε μια πρόταση για μερική εκεχειρία διάρκειας ενός μήνα στην Ουκρανία, στην οποία αναφέρθηκε χθες Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

«Δεν υπάρχει συμφωνία για κάτι που να μοιάζει με εκεχειρία», επεσήμανε ο Πόλαρντ μιλώντας στο Times Radio.

«Πολλά ενδεχόμενα βρίσκονται στο τραπέζι, με την επιφύλαξη πιο ενδελεχών συζήτήσεων με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους, όμως μια εκεχειρία διάρκειας ενός μήνα δεν αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας», σχολίασε αξιωματούχος της βρετανικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Βρετανία Ουκρανία Εμανουέλ Μακρόν
