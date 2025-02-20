«Η Ουκρανία είναι δημοκρατία, η Ρωσία του Πούτιν όχι», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που αποκάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι «δικτάκτορα».

«Έχουμε πολύ ξεκάθαρη θέση ως προς αυτό: ο πρόεδρος Ζελένσκι εξελέγη νόμιμα σε ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές. Η Ουκρανία είναι δημοκρατία, η Ρωσία του Πούτιν όχι», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Στέφαν ντε Κερσμάκερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

