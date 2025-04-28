Περισσότεροι από 100 μετανάστες που βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ συνελήφθησαν στη διάρκεια επιχείρησης ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης σε νυχτερινό κέντρο στο Κολοράντο Σπρινγκς, στην πολιτεία Κολοράντο, χθες Κυριακή.

🥂 Part of busting up the underground nightclub in Colorado Springs included the arrest of 114 illegal aliens.#DEA partners and @DHSgov placed patrons (in the U.S. illegally) on buses for processing and likely eventual deportation. pic.twitter.com/aLyQUdy5YN April 27, 2025

Περίπου «200 άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό (του κέντρου), εκ των οποίων τουλάχιστον 114 βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ», ανακοίνωσε η υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών (DEA), ενώ πρόσθεσε ότι όσοι εντοπίστηκαν να μην διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα συνελήφθησαν ενόψει της «ενδεχόμενης απέλασής τους».

Dramatic moment DEA raids underground nightclub frequented by MS-13 in Colorado, arresting more than 100 https://t.co/uwVlENjIlG pic.twitter.com/efqlT99LB6 — New York Post (@nypost) April 28, 2025

Περίπου δέκα στρατιωτικοί βρίσκονταν επίσης στο νυχτερινό κέντρο – το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια - την ώρα της αστυνομικής επιχείρησης, σημείωσε η DEA. Παράλληλα η DEA επεσήμανε στην ανακοίνωσή της ότι στο εν λόγω κέντρο σύχναζαν μέλη των συμμοριών Tren de Aragua και MS-13.

«Σήμερα το πρωί (η DEA) συνέλαβε περισσότερους από 100 παράνομους αλλοδαπούς σε υπόγειο νυχτερινό κέντρο όπου συχνάζουν τρομοκράτες της TdA και της MS-13. Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη και ροζ κοκαΐνη. Δύο άνθρωποι συνελήφθησαν καθώς εκκρεμούσαν εις βάρος τους εντάλματα», επεσήμανε στο Χ η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η DEA φαίνονται βαριά οπλισμένα μέλη της να καλούν τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο νυχτερινό κέντρο να βγουν έξω με τα χέρια ψηλά, ενώ στο βάθος ακούγεται μουσική.

Σε άλλο βίντεο εμφανίζονται οι θαμώνες του κέντρου να βγαίνουν πανικόβλητοι και αστυνομικοί τους ζητούν να ξαπλώσουν στο έδαφος.

#DEA Rocky Mountain led a multi-agency enforcement operation along with our local and federal partners early this morning.@DHSgov has taken more than 100 illegal aliens into custody. Drugs and weapons have also been seized at this underground nightclub in Colorado Springs. pic.twitter.com/R4Smb3voAg — DEARockyMountain (@DEAROCKYMTNDiv) April 27, 2025

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση, από την άποψη του αριθμού των συλλήψεων, που έχει πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει δεσμευθεί να απελάσει τους μετανάστες που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα και έχει αναγάγει το ζήτημα σε προτεραιότητά του, κάνοντας λόγο για «εισβολή» από «εγκληματίες που ήρθαν από το εξωτερικό», προκαλώντας την αντίδραση πολλών ενώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Οργανώσεις προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι τρία παιδιά με αμερικανική υπηκοότητα – ηλικίας δύο, τεσσάρων και επτά ετών, το ένα εκ των οποίων πάσχει από καρκίνο – απελάθηκαν από τις ΗΠΑ με τις μετανάστριες μητέρες τους οι οποίες ζούσαν στη χώρα χωρίς να διαθέτουν νόμιμα έγγραφα.

Αντιμέτωπη με τις αποφάσεις δικαστών που αντιτίθενται στις προσπάθειές της απέλασης μεταναστών, η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε μπρα ντε φερ με τη δικαστική εξουσία, με το επιτελείο του Τραμπ να καταγγέλλει «την τυραννία» των δικαστών.

Την Παρασκευή η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) συνέλαβε τη δικαστή Χάνα Ντούγκαν στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν, επειδή «παρεμπόδισε» τη σύλληψη ενός μετανάστη.

Εξάλλου το Σάββατο η υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) ανακοίνωσε ότι μέλη της και πολιτειακοί αξιωματούχοι στη Φλόριντα συνέλαβαν σε διάστημα 4 ημερών σχεδόν 800 ανθρώπους που βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

