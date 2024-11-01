Halloween: Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον πλανήτη

Χθες το βράδυ, παραμονή των Αγίων Πάντων, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ντύθηκαν σκελετοί και τέρατα για να γιορτάσουν το Halloween, την ημέρα των νεκρών, σύμφωνα με την παράδοση.

To Halloween ξεκίνησε ως γιορτή στις χώρες του αγγλοσαξωνικού κόσμου κυρίως αλλά με τα χρόνια εξελίχθηκε σε μία μορφή «καρναβαλιού», χωρίς την αρχική θρησκευτική του σημασία.

Μια θεωρία υποστηρίζει ότι η έμπνευση για τη γιορτή προήλθε από τα γαελικά φεστιβάλ της σοδειάς, ιδίως του Σόουιν (ιρλ. Samhain). Γενικότερα, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι γιορτές που ήταν πρόδρομοι του Χάλογουιν είχαν παγανιστικές ρίζες Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι το Σόουιν μετεξελίχθηκε σε Χάλογουιν από την χριστιανική εκκλησία, στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες.

Αν και για αιώνες ο εορτασμός του Χάλογουιν ήταν περιορισμένος μόνο στην Ιρλανδία και τη Σκωτία, τον 19ο αιώνα Ιρλανδοί και Σκωτσέζοι μετανάστες μετέφεραν τον εορτασμό του Χάλογουιν στην Βόρεια Αμερική, ενώ από τα τέλη του 20ού αιώνα και τις αρχές του 21ου αιώνα λόγω της αμερικανικής επιρροής ο εορτασμός του Χάλογουιν έχει επεκταθεί και σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με τον αγγλοσαξωνικό κόσμο.

