Εκλογές στη Γερμανία: Μετανάστευση, οικονομία και... κωπηλασία στην τελευταία τηλεμαχία Σολτς-Μερτς

Με ερωτήσεις για τη μετανάστευση, για την οικονομία, για τους πιθανούς κυβερνητικούς συνασπισμούς της επόμενης μέρας, καθώς και για προσωπικά θέματα κύλησε η —τρίτη εντός 72 ωρών και τελευταία— τηλεοπτική αντιπαράθεση των δύο «μονομάχων» για την ηγεσία της επόμενης κυβέρνησης της Γερμανίας: του καγκελάριου Όλαφ Σολτς (SPD) και του υποψηφίου της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Φρίντριχ Μερτς, που αναμεταδόθηκε από τις τηλεοπτικές υπηρεσίες των εφημερίδων Die Welt και Bild. Το ζήτημα του κλίματος έλαμψε διά της απουσίας του, για ακόμη μια φορά, από τη συζήτηση, ενώ δεν έγιναν ερωτήσεις για την Ουκρανία, ούτε για τις ΗΠΑ.

Ο Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσε, για πολλοστή φορά, ότι δεν θα συνεργαστεί με την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), ενώ πιεζόμενος από τον κ. Σολτς να απαντήσει αν θα δεχόταν να εκλεγεί καγκελάριος με τις ψήφους της ακροδεξιάς στην Bundestag, περιορίστηκε να πει πως απορρίπτει τόσο την άμεση, όσο και την έμμεση συνεργασία με την AfD, καθώς και το ενδεχόμενο να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας.

Ο κ. Σολτς από την πλευρά του απέρριψε το σενάριο να σχηματίσει ο ίδιος κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Πράσινους, την Αριστερά και την Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW). «Δεν μου έχει περάσει καν από το μυαλό να είμαι καγκελάριος με τις ψήφους της Βάγκενκνεχτ», επέμεινε.

Το μεταναστευτικό απασχόλησε πολύ (και) την τελευταία συζήτηση, με τον κ. Μερτς να αναθεωρεί τον στόχο του για τις απελάσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο πέντε σημείων που υπέβαλε στην Bundestag, οι αλλοδαποί που πρέπει να εγκαταλείψουν την χώρα ανέρχονται σε 40.000. Στη χθεσινή τηλεμαχία ωστόσο αναγνώρισε ότι είναι «φυσικά αδύνατο» να συλληφθούν και οι 40.000, ενώ παραδέχθηκε πως δεν μπορεί κανείς να προφυλαχθεί από κάθε μεμονωμένο περιστατικό τρομοκρατίας.

«Υπάρχουν όμως 500 επισήμως γνωστά άτομα που εγείρουν απειλή στη Γερμανία και κυκλοφορούν ελεύθερα, εδώ κι εκεί. Αυτοί οι επικίνδυνοι άνθρωποι πρέπει να απομακρυνθούν από τους δρόμους», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι το αρχικό σχέδιο πέντε σημείων δεν αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

«Θα υπογράψω συμφωνία για κυβερνητικό συνασπισμό εφόσον θα περιλαμβάνει ανάταξη της μετανάστευσης και της οικονομίας», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όσον αφορά την οικονομία, ο Όλαφ Σολτς κατηγόρησε τον αντίπαλό του ότι σκοπεύει να προσφέρει στους πλούσιους μειώσεις φόρων ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο ίδιος σχεδιάζει επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στο «Made in Germany». «Πρέπει να μειώσουμε οριστικά την φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων ώστε να μπορέσει να ξαναρχίσει η ανάπτυξη», αντέτεινε ο κ. Μερτς και πρόσαψε στην κυβέρνηση Σολτς την ευθύνη για «το μεγαλύτερο κύμα χρεοκοπιών εδώ και δεκαετίες».

Οι δύο υποψήφιοι ερωτήθηκαν ακόμη αν ψωνίζουν οι ίδιοι, για να απαντήσουν με πανομοιότυπο τρόπο: η τελευταία φορά που πήγαν σε σούπερ μάρκετ ήταν τον Δεκέμβριο. Η νέα χρονιά τους βρήκε σε προεκλογική εκστρατεία, δικαιολογήθηκαν, αλλά διαβεβαίωσαν πως γνωρίζουν τις τιμές βασικών προϊόντων. Σε ερώτηση για το πώς πληρώνουν στα καταστήματα, ο κ. Σολτς απάντησε «τις μισές φορές με κάρτα, τις μισές με μετρητά», ο κ. Μερτς «πάντα με το κινητό μου».

Αντιδρώντας σε ρεπορτάζ για τα προνοιακά επιδόματα, στο οποίο παρουσιάστηκε 58χρονος άνεργος επί 20 χρόνια που λαμβάνει επίδομα 560 ευρώ μηνιαίως και κάλυψη του ενοικίου του στο Βερολίνο, οι δύο πολιτικοί εμφανίστηκαν εξίσου κατηγορηματικοί. «Πρώτα απ’ όλα, θα έπρεπε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση μαζί του», είπε ο κ. Μερτς, ενώ ο καγκελάριος εξήγησε ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες, καθώς, εάν στον άνεργο είχε προσφερθεί εργασία που συγχρηματοδοτείται από το δημόσιο, θα ήταν εύκολο να αποδειχθεί ότι αρνείται να εργαστεί και έτσι θα περικόπτονταν τα επιδόματά του.

Σε πιο προσωπικά θέματα, οι δύο υποψήφιοι εμφανίστηκαν ανοιχτοί και χαλαροί.

Στην ερώτηση «ποιο χτύπημα της μοίρας σας έχει σημαδέψει», ο Όλαφ Σολτς απάντησε ότι θέλει να μιλήσει μόνο για θετικές εμπειρίες και δήλωσε «πολύ τυχερός στον έρωτα». Ο καγκελάριος είναι παντρεμένος από το 1988 με την Μπρίτα Ερνστ.

Ο Φρίντριχ Μερτς απάντησε σε διαφορετικό τόνο: εξομολογήθηκε ότι είχε τρία αδέρφια, αλλά η μια του αδερφή σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ήταν 21 ετών, ενώ ο μικρότερος αδερφός του αρρώστησε σε νεαρή ηλικία —σκλήρυνση κατά πλάκας— και πέθανε πριν κλείσει τα 50 του χρόνια. «Αυτό άφησε βαθιά σημάδια στην οικογένεια και εξακολουθεί να μας επηρεάζει μέχρι σήμερα», παραδέχτηκε ο αρχηγός του CDU.

Σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, ο καγκελάριος ερωτήθηκε εάν θα εμπιστευόταν τον Φρίντριχ Μερτς και θα πήγαινε βόλτα με το αεροπλάνο του (σ.σ. ο κ. Μερτς κατέχει άδεια πιλότου και του ανήκει αεροσκάφος Diamond DA-62). Απάντησε «ναι, θεωρώ ότι έχει πάρει κανονικά την άδεια πιλότου». Ο αντίπαλός του χαριτολόγησε ότι θα τον μετέφερε ευχαρίστως από το Βερολίνο πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Αμβούργο.

Παρομοίως, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι θα ευχαρίστως θα πήγαινε για κωπηλασία με τον καγκελάριο, αφού είναι καλός κολυμβητής, για να του αντιγυρίσει ο κ. Σολτς πως συνήθως εκείνος είναι ο πηδαλιούχος.

Στην ερώτηση «ποια ιδιότητά σας θα παραμείνει αμετάβλητη ό,τι κι αν συμβεί», ο Όλαφ Σολτς απάντησε «τα ατσάλινα νεύρα», ο Φρίντριχ Μερτς «η συνέπεια».

Και σε ερώτηση για τα ψέματα, ο καγκελάριος έκρινε ότι «δεν πρέπει να λέει κανείς καθόλου ψέματα», ο αντίπαλός του ότι «δεν χρειάζεται να λες όλη την αλήθεια, αλλά ό,τι λες πρέπει να είναι αλήθεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.