Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε από το επιτελείο του να καταρτίσει σχεδιασμούς για τη μείωση του προϋπολογισμού του Πενταγώνου κατά δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, απόφαση που προεξοφλείται πως θα συναντήσει αντίσταση στο υπουργείο και στο Κογκρέσο.

Με εσωτερικό έγγραφό του που φέρει ημερομηνία Τρίτη 18η Φεβρουαρίου και αντίτυπό του περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας, ο υπουργός Χέγκσεθ ζητεί να του παρουσιαστούν προτάσεις για περικοπές ώστε ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου να μειώνεται κατά 8% κατ’ έτος τα επόμενα πέντε χρόνια.

Από τις περικοπές εξαιρούνται 17 τομείς δραστηριότητας του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, ο προϋπολογισμός του οποίου το 2025 ανέρχεται σε περίπου 850 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι επιχειρήσεις στα σύνορα με το Μεξικό και ο εκσυγχρονισμός του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Το έγγραφο εξάλλου αξιώνει να συνεχιστεί και να ενταθεί η χρηματοδοτική υποστήριξη τομέων του υπουργείου στους οποίους δίνει έμφαση η κυβέρνηση Τραμπ, όπως είναι ιδίως το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού κι αυτό που είναι αρμόδιο για το διάστημα.

Το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Ευρώπη απουσιάζει από τον κατάλογο εξαιρέσεων από τις περικοπές, την ώρα που η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει επαφές με τη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας — που επικρίνονται από το Κίεβο και πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Απουσιάζουν ακόμη τα μεικτά διοικητήρια που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή και για την Αφρική.

Η περικοπή του προϋπολογισμού αναμένεται να συναντήσει αντιστάσεις στο υπουργείο, στη στρατιωτική ιεραρχία, καθώς και στο Κογκρέσο, όπου τόσο Ρεπουμπλικάνοι όσο και Δημοκρατικοί τον χαρακτηρίζουν απαραίτητο για την αποτροπή των απειλών που βλέπουν στην Κίνα και στη Ρωσία.

Αξιοσημείωτα, χθες Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνηγόρησε υπέρ σχεδίου νόμου που υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και προβλέπει αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού κατά 100 δισεκ. δολάρια.

Οι μειώσεις δαπανών έρχονται εξάλλου σε αντίθεση με την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Πιτ Χέγκσεθ προς τα άλλα κράτη μέλη του NATO να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την άμυνα σε επίπεδο περί το 5% του ΑΕΠ. Αυτές των ΗΠΑ ανέρχονται στο 3,4%.

«Η αποστολή που ανατέθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ στο υπουργείο Άμυνας είναι ξεκάθαρη: να επιτύχει την ειρήνη διά της ισχύος», αναφέρει το κείμενο του κ. Χέγκσεθ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Washington Post.

«Ο προϋπολογισμός μας θα παρέχει τους απαραίτητους πόρους στις μάχιμες δυνάμεις μας, θα βάλει τέλος σε ανώφελες δαπάνες, θα απορρίψει την υπερβολική γραφειοκρατία», συνεχίζει ο πρώην παρουσιαστής του Fox News τον οποίο επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για το πόστο.

Αφότου ορκίστηκε κι ανέλαβε την εξουσία ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος την 20ή Ιανουαρίου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άρχισε ευρείας κλίμακας εκστρατεία για την περικοπή δημοσίων δαπανών, με καθοδηγήτρια τη νεοπαγή επιτροπή κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE), που έχει επικεφαλής τον Ίλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στην υφήλιο.

Έτσι, το κράτος απαλλάχτηκε από πολλούς νεοδιόριστους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε περίοδο δοκιμής, προτού υπαναχωρήσει σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο υπουργείο Γεωργίας.

Αν οι περικοπές δαπανών υλοποιηθούν, ο προϋπολογισμός του στρατού θα μειωθεί σε πέντε χρόνια —τουλάχιστον στη θεωρία— κατά περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι τιμές των μετοχών εταιρειών του τομέα της αμυντικής βιομηχανίας (Lockheed Martin, Northrop Grumman κ.ά.) σημείωναν πτώση για κάποια ώρα αφού δημοσιεύτηκε το ρεπορτάζ.

Πηγή: skai.gr

