Ο Lars Baumguertel θέλει οι πολιτικοί της Γερμανίας να βγάλουν τις επιταγές τους. Ο 58χρονος διευθύνει μία από τις τελευταίες βιοτεχνίες που επιβίωσαν στο Γκελζενκίρχεν, μια πρώην πόλη άνθρακα στη βιομηχανοποιημένη κοιλάδα του Ρουρ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Όμως η εταιρεία του, όπως και πολλές άλλες, ταλανίζεται από το υψηλό ενεργειακό κόστος μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία που τερμάτισε τις προμήθειες φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης συρρικνώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2024, με τις χειρότερες επιδόσεις των τελευταίων δύο δεκαετιών. Και το Γκελζενκίρχεν ήταν μεταξύ των πόλεων που επλήγησαν περισσότερο - έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία, γεγονός που τροφοδότησε τη δραματική αύξηση της δημοτικότητας του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Ενόψει των εκλογών της Κυριακής, διεξάγεται μια εθνική συζήτηση για το πώς θα αναζωογονηθεί η οικονομική τύχη της Γερμανίας.

Ο Baumguertel ελπίζει ότι μια νέα κυβέρνηση θα παράσχει τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές για την ανοικοδόμηση του ενεργειακού συστήματος της Γερμανίας και τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη, πιο σύγχρονη οικονομία. Η Γερμανία έχει δεσμευτεί να γίνει ουδέτερη ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2045.

«Ολόκληρη η περιοχή του Ρουρ, και ειδικότερα το Γκελζενκίρχεν, δείχνει ότι χρειάζονται συνεχείς αλλαγές για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε στο Reuters κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησης στο εργοστάσιό του. Η οικογενειακή επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 1889, εξακολουθεί να απασχολεί περίπου 2.000 άτομα.

Ωστόσο, το συνταγματικό φρένο χρέους της Γερμανίας έχει εμποδίσει τις διαδοχικές κυβερνήσεις να πραγματοποιήσουν ζωτικής σημασίας επενδύσεις, από δημόσιες υποδομές έως κατάρτιση δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την αναμόρφωση του προβληματικού οικονομικού μοντέλου της Γερμανίας, υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι.

Το φρένο - μέρος της απάντησης της Γερμανίας στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 υπό την πρώην καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ - περιορίζει το έλλειμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε μόλις 0,35% της παραγωγής. Συγκριτικά, πέρυσι το έλλειμμα του προϋπολογισμού των ΗΠΑ ήταν πάνω από 6% της παραγωγής.

Το Reuters μίλησε με οκτώ κατοίκους του Γκελζενκίρχεν, καθώς και με ανώτερους πολιτικούς και οικονομολόγους, οι οποίοι δήλωσαν ότι μια νέα κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει θεμελιώδεις αλλαγές στο αυστηρό, εξαγωγικό μοντέλο της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του φρένου χρέους, προκειμένου να αναζωογονηθεί η οικονομία.

Ο Φρίντριχ Μερτς, ο συντηρητικός που είναι το απόλυτο φαβορί για να αναδειχθεί καγκελάριος μιας κυβέρνησης συνασπισμού μετά τις εκλογές, αφήνει σιωπηλά την πόρτα ανοιχτή για μεταρρυθμίσεις, δήλωσαν στο Reuters πηγές του κόμματός του.

Η επίσημη θέση του είναι ότι το φρένο χρέους πρέπει να παραμείνει στο σύνταγμα και ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μεταρρύθμιση. Πράγματι, ο Μερτς απέρριψε το περασμένο καλοκαίρι μια προσπάθεια ανώτερων στελεχών του κόμματός του CDU να αναφερθεί ρητά η μεταρρύθμιση του φρένου χρέους στο προεκλογικό του πρόγραμμα.

Ωστόσο, ανώτερα στελέχη του κόμματος δήλωσαν στο Reuters ότι ο Μερτς έχει αποδεχθεί ιδιαιτέρως ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη λόγω των τεράστιων επενδυτικών αναγκών της Γερμανίας στην οικονομία και την άμυνα, με την αμερικανική εμπλοκή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια να μην είναι πλέον δεδομένη υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ψηφοφόροι θέλουν αλλαγές

Στο Γκελζενκίρχεν, τα σημάδια της ύφεσης είναι ορατά παντού. Ενώ η πόλη έπαιξε μεγάλο ρόλο στο μεταπολεμικό «οικονομικό θαύμα» της Γερμανίας, η εικόνα άλλαξε με την παρακμή του άνθρακα και της βαριάς βιομηχανίας τη δεκαετία του 1960. Ο πληθυσμός της μειώθηκε από 390.000 τότε σε μόλις 260.000 σήμερα, καθώς η τοπική οικονομία παραπαίει.

Η πόλη έχει πλέον ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος στη Γερμανία και τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής φτώχειας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Πολλοί κάτοικοι δεν αισθάνονται πλέον ότι η οικονομία λειτουργεί προς όφελός τους και θέλουν αλλαγή.

Ο Klaus Herzmanatus, ανθρακωρύχος τέταρτης γενιάς, αναγκάστηκε λόγω του κλεισίματος των ορυχείων να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα το 2000 σε ηλικία 40 ετών. Παρακολουθεί με απογοήτευση τη βιομηχανική παρακμή στο Γκελζενκίρχεν που εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές της Γερμανίας.

«Είμαστε ένα βιομηχανικό έθνος. Δεν μπορούμε να προκαλούμε χάος στη βιομηχανία», δήλωσε στο Reuters, εκφράζοντας μια σειρά παραπόνων για το πώς οι πολιτικοί στο Βερολίνο απογοήτευσαν τη Γερμανία. «Πρέπει να υπάρχει προσιτή προμήθεια ενέργειας για τις επιχειρήσεις».

Πολλοί κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση και στρέφονται σε εξτρεμιστικά κόμματα.

Κάποτε προπύργιο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), η κοιλάδα του Ρουρ βιώνει την άνοδο του ακροδεξιού AfD, το οποίο είναι σήμερα το δεύτερο δημοφιλέστερο κόμμα σε εθνικό επίπεδο μετά το CDU, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Στο Γκελζενκίρχεν, το κόμμα συγκέντρωσε το 22% των ψήφων στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, το ισχυρότερο ποσοστό του στη Γερμανία.

Το AfD βλέπει το ζήτημα του ενεργειακού κόστους ως ένα θέμα που θα κερδίσει ψήφους. Κατηγορεί την πολυετή σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας στη Γερμανία, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000 και υποστηρίχθηκε από όλα τα κυρίαρχα κόμματα.

«Κλείσαμε τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας εδώ - μερικά από τα ασφαλέστερα πυρηνικά εργοστάσια στον κόσμο - για να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια από τα πυρηνικά εργοστάσια στη Γαλλία», δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος του AfD Christian Loose.

Όταν η Γερμανία έκλεισε τους τρεις τελευταίους πυρηνικούς σταθμούς της τον Απρίλιο του 2023, έγινε εισαγωγέας ενέργειας από τη Γαλλία, η οποία παράγει το 70% της ενέργειάς της από πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, οι γαλλικές εισαγωγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% της κατανάλωσης ενέργειας της Γερμανίας.

Το CDU, το οποίο αναμένεται να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνασπισμού μετά τις εκλογές, έχει αφήσει ανοιχτή την πόρτα για την επαναλειτουργία αυτών των πυρηνικών εργοστασίων.

Ενώ ορισμένοι παροτρύνουν τη Γερμανία να αναβάλει τους στόχους της για μηδενικές; εκπομπές άνθρακα, η πολιτική συναίνεση εξακολουθεί να είναι υπέρ μιας ενεργειακής μετάβασης που θα διατηρήσει τις κλιματικές φιλοδοξίες και θα προωθήσει μια νέα γενιά πράσινων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης.

Το ερώτημα είναι: Πού είναι τα μετρητά για αυτό;

Η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων της Γερμανίας - από τις ενεργειακές της ανάγκες και τις κλιματικές της υποχρεώσεις έως τις βελτιώσεις στη στέγαση, τις μεταφορές και την εκπαίδευση - θα κοστίσει 600 δισ. ευρώ μόνο την επόμενη δεκαετία, εκτιμά το οικονομικό ινστιτούτο IW.

Με το χρέος να ανέρχεται πέρυσι περίπου στο 63% του ΑΕΠ, η Γερμανία έχει μεγαλύτερο περιθώριο από τους περισσότερους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα, έχουν δημόσιο χρέος 123% του ΑΕΠ.

Ειδικά για τη γερμανική Δεξιά, η διατήρηση του φρένου χρέους είναι ιερή, μέχρι τώρα.

Μια πιθανή μεταρρύθμιση θα ήταν η άρση του ανώτατου ορίου δαπανών που έχει επιβληθεί στα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας, των οποίων οι περιφερειακοί προϋπολογισμοί καλύπτουν τα πάντα, από την κοινωνική στέγαση έως την πράσινη μετάβαση. Το φρένο είναι ακόμη πιο σκληρό για αυτά, επιτρέποντας να μην υπάρχει καθόλου ετήσιο έλλειμμα.

«Μια μεταρρύθμιση στο φρένο χρέους για τα ομόσπονδα κρατίδια είναι πιθανή», δήλωσε στο Reuters ο Mathias Middelberg, ένας από τους κορυφαίους βοηθούς του Μερτς για τον προϋπολογισμό. «Αυτό θα μπορούσε σίγουρα να διορθωθεί».

Μια μικρή αύξηση του ελλείμματος θα μπορούσε να αποδεσμεύσει 6 δισ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ifo.

Ένα μεγαλύτερο βήμα θα ήταν αν οι αριστερόστροφοι Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι εξαρτούσαν την είσοδό τους σε έναν μεγάλο συνασπισμό υπό την ηγεσία του Μερτς από τη συμφωνία του να αφαιρέσει ορισμένα κονδύλια δαπανών - κυρίως για μακροπρόθεσμες επενδύσεις - από το φρένο.

Σημειώνεται ότι ο Μερτς έχει αποκλείσει τη συνεργασία με το AfD.

«Αυτή είναι η στιγμή που η Γερμανία πρέπει να επενδύσει και το κάνουν όλοι οι άλλοι εκτός από τη Γερμανία», δήλωσε στο Reuters ο Nikolaus Wolf, διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. «Είναι πραγματικά κάπως αυτοκτονικό».

Το εύρος της όποιας μεταρρύθμισης θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλλά μια πηγή προσκείμενη στον Μερτς δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι όταν λέει δημοσίως ότι δεν έχει σχέδια για μεταρρύθμιση του φρένου χρέους, αυτό θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ότι δεν έχει τέτοια σχέδια προς το παρόν.

Debate

Στο μεταξύ, η υποτονική προεκλογική εκστρατεία της Γερμανίας αναζωπυρώθηκε την Κυριακή, όταν οι τέσσερις βασικοί υποψήφιοι «συγκρούστηκαν» σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ανταλλάσσοντας αιχμές μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές για ζητήματα από την παράτυπη μετανάστευση μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα οικονομικά προβλήματα της χώρας.

Η δίωρη αναμέτρηση στο RTL/n-tv ήταν η πρώτη φορά που τέσσερις υποψήφιοι καγκελάριοι αναμετρήθηκαν στη γερμανική τηλεόραση ενόψει εκλογών, σε ένα ακόμη σημάδι του πώς η κυριαρχία των συντηρητικών και των Σοσιαλδημοκρατών στη μεταπολεμική γερμανική πολιτική έχει υποχωρήσει και η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει μπει γερά στο παιχνίδι.

Ο Σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σολτς, ο Φρίντριχ Μερτς, του οποίου η συντηρητική συμμαχία CDU/CSU διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες, η συν-επικεφαλής του AfD Άλις Βάιντελ και ο Ρόμπερτ Χάμπεκ των Πρασίνων αντάλλαξαν αιχμές, αν και δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η συζήτηση θα επηρεάσει σημαντικά το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής.

Το debate της Κυριακής ξεκίνησε με μια μακρά συζήτηση για το μεταναστευτικό, η οποία έγινε γρήγορα έντονη όταν τόσο ο Σολτς όσο και ο μερτς συγκρούστηκαν με τη Βάιντελ για τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές του κόμματός της.

Η νυν καγκελάριος τη διέκοψε δύο φορές για να υπενθυμίσει στους τηλεθεατές ότι ο επίτιμος πρόεδρος του κόμματος, Αλεξάντερ Γκάουλαντ, κατηγορήθηκε το 2018 ότι υποβάθμισε τα εγκλήματα των Ναζί, όταν αποκάλεσε τα 12 χρόνια της εξουσίας τους «μια κουτσουλιά σε περισσότερα από 1.000 χρόνια επιτυχημένης γερμανικής ιστορίας».

Ο ναζισμός ήταν «η χειρότερη καταστροφή και το μεγαλύτερο έγκλημα που διέπραξαν οι Γερμανοί», δήλωσε ο Σολτς.

Στη συνέχεια, ο Μερτς επιτέθηκε στη Βάιντελ επειδή δήλωσε στην εφημερίδα Bild την Κυριακή ότι ο επικεφαλής του παραρτήματος του AfD στη Θουριγγία θα ήταν κατάλληλος υπουργός σε μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπό την ηγεσία της.

Ο Björn Höcke, του οποίου το περιφερειακό τμήμα έχει χαρακτηριστεί ως «ακροδεξιό» από τις υπηρεσίες εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας, είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο πέρυσι επειδή χρησιμοποίησε τη ναζιστική φράση «Alles für Deutschland» - ή «τα πάντα για τη Γερμανία» - σε μια συγκέντρωση του κόμματος.

«Οι δηλώσεις σας για τον κ. Höcke, τον οποίο κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα στη Γερμανία μπορεί να αποκαλεί ναζιστή χωρίς φόβο τιμωρίας και τον οποίο θέλετε να έχετε στο υπουργικό σας συμβούλιο, δείχνει τι είδους άνθρωπος είστε», δήλωσε ο Μερτς. «Για αυτό και πάλι ξεκαθαρίζω: με αυτό το κόμμα δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία», πρόσθεσε ο Μερτς.

Ένας ασυνήθιστα επιθετικός Σολτς τα έβαλε και πάλι με τη Βάιντελ αργότερα, αφού εκείνη είπε ότι τα σχέδια του κόμματός της για την ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης των οικογενειών και των εργαζομένων θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από περικοπές δαπανών σε τομείς όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ή τα επιδόματα πρόνοιας που, όπως είπε, καταβάλλονται σε «ξένους πολίτες».

«Οι τηλεθεατές δεν έχουν ακούσει τίποτα από εσάς εκτός από αέρα κοπανιστό», είπε ο Σολτς. «Σούπερ ιδέα, έξοχα μελετημένη, εξαιρετικά πράγματα», πρόσθεσε σαρκαστικά.

Η Andrea Römmele, καθηγήτρια πολιτικής επικοινωνίας στη Σχολή Hertie του Βερολίνου, δήλωσε ότι το debate της Κυριακής ήταν «χαοτικό» αλλά και «πιο ζωντανό» από την αμφίρροπη τηλεοπτική μονομαχία μεταξύ Σολτς και μερτς την περασμένη Κυριακή.

«Η Βάιντελ δεν είχε πραγματικά καμία ιδέα, ο Χάμπεκ της επιτέθηκε ακριβώς πάνω σε αυτό», πρόσθεσε η Römmele. «Ο Σολτς ήταν επίσης σε θέση επίθεσης».

Δημοσκοπήσεις

Αν δεν καταφέρει μια αξιοσημείωτη ανατροπή την τελευταία εβδομάδα, ο Σολτς οδηγεί τους Σοσιαλδημοκράτες στη χειρότερη επίδοση σε εκλογές μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν μετακινηθεί σχεδόν καθόλου από τότε που προκάλεσε τις πρόωρες εκλογές τον Νοέμβριο και η υποστήριξη των ψηφοφόρων για το μπλοκ CDU/CSU του Μερτς παραμένει σταθερή γύρω στο 30%, σύμφωνα με τον τελευταίο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων από το Bloomberg.

Το ακροδεξιό AfD βρίσκεται στη δεύτερη θέση με περίπου 20%, το SPD του Σολτς στην τρίτη θέση με 15% και οι Πράσινοι στην τέταρτη θέση με 13%.

Οι Σολτς, Μερτς, Βάιντελ και Χάμπεκ πρόκειται επίσης να συμμετάσχουν χωριστά σε εκδηλώσεις ερωτήσεων - απαντήσεων με τους ψηφοφόρους στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD το βράδυ της Δευτέρας. Την Τετάρτη, ο Σολτς και ο Μερτς συγκρούονται στο Welt TV, στο δεύτερο και τελευταίο debate μεταξύ τους.

Κάθε υποψήφιος είχε 60 δευτερόλεπτα για να απευθύνει ένα μήνυμα προς τους ψηφοφόρους στο τέλος της συζήτησης και ο Μερτς, ο οποίος έμεινε τελευταίος, τελείωσε επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να μην συνεργαστεί με το AfD.

«Αν θέλετε αλλαγή, αυτή θα γίνει μόνο με την Ένωση», κατέληξε, δείχνοντας το στήθος του και αναφερόμενος στη συμμαχία CDU/CSU.

Σύμφωνα με έρευνα της Forsa για λογαριασμό του RTL/n-tv, το 32% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Μερτς είχε τις καλύτερες επιδόσεις στο debate, μπροστά από το 25% για τον Σολτς και το 18% για τους Βάιντελ και Χάμπεκ.

Πηγή: skai.gr

