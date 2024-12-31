Το Παρίσι ελπίζει για τη Συρία πολιτική μετάβαση ενσωμάτωσης

Η Γαλλία ελπίζει η Συρία να έχει «μια πολιτική μετάβαση που θα περιλαμβάνει όλες τις κοινότητες στην ποικιλομορφία τους», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο.

«Η κύρια προσδοκία μας είναι οι Σύροι να μπορούν να πάρουν στα χέρια τους της μοίρας τους», είπε στη τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου ο Μπαρό, μιλώντας από μια βάση της UNIFIL (της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο) στη βάση της Ντέιρ Κίφα, στον νότιο Λίβανο.

«Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική μετάβαση στη Συρία, μετά την πτώση του εγκληματικού καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, μια πολιτική μετάβαση που θα περιλαμβάνει όλες τις κοινότητες της Συρίας, με την ποικιλομορφία τους, κάτι που θα διασφαλίζει τον σεβασμό των πιο βασικών δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών», τόνισε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

Ο Μπαρό, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί, βρίσκεται από χθες στον Λίβανο και συνάντησαν Γάλλους στρατιώτες της UNIFIL, με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς, και να για κάνει έναν απολογισμό της εφαρμογής της εκεχειρίας περισσότερο από ένα μήνα μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της λιβανικής Χεζμπολάχ.

Μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, σε μια πολυεθνοτική και πολυθρησκευτική χώρα, η Συρία, τραυματισμένη από σχεδόν 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου, οι νέες συριακές αρχές καθησυχάζουν τις μειονότητες για το νέο στάτους κβο.

Εκατοντάδες χριστιανοί στη Δαμασκό διαδήλωσαν την περασμένη εβδομάδα όταν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο πυρπολήθηκε σε μια μικρή πόλη στην κεντρική Συρία.

Η πράξη βανδαλισμού που διέπραξαν ξένοι μαχητές μιας τζιχαντιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταδικάστηκε από τοπικό στέλεχος της ριζοσπαστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ.

Ομοίως, χιλιάδες Σύροι από τη μουσουλμανική μειονότητα των Αλαουιτών, από την οποία προέρχεται ο ανατραπείς πρόεδρος Άσαντ, διαδήλωσαν στις 25 Δεκεμβρίου σε πολλές πόλεις της Συρίας μετά από ένα βίντεο που έδειχνει μια επίθεση σε έναν χώρο λατρείας τους.

Σήμερα, ο de facto Σύρος ηγέτης Άχμαντ αλ Σάρα υποδέχθηκε στη Δαμασκό εκπροσώπους του κλήρου πολλών Εκκλησιών της χριστιανικής κοινότητας της Συρίας, κυρίως Ορθοδόξους, Καθολικούς, Αρμένιους Ορθοδόξους, Αγγλικανούς και Σύρους Ορθόδοξους, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι υπηρεσίες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

