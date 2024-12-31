Η Κίνα υποδέχθηκε το 2025 με φωτορυθμικά σόου και πυροτεχνήματα

Κίνα και Ταϊβάν γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά με φωτορυθμικά σόου και πυροτεχνήματα σε πολλές μεγάλες πόλεις, αν και σύμφωνα με το Κινέζικο ημερολόγιο η έλευση του 2025, της "χρονιάς του Φιδιού", είναι στις 29 Ιανουαρίου.

Στο Πεκίνο, εορτασμοί έγιναν σε ένα πρώην χαλυβουργείο στα δυτικά προάστια της πόλης, ενώ στη Σαγκάη, πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δουν φωτορυθμικά σόου κατά μήκος του παγκοσμίου φήμης Περίπατου της Προκυμαίας και σε άλλες τοποθεσίες.

Στη κινεζική ειδική διοικητική περιοχή του Χονγκ Κονγκ πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από το λιμάνι Βικτόρια.

Η παραμονή Πρωτοχρονιάς, με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο, δεν γιορτάζεται τόσο ευρέως στην Κίνα όσο αλλού, με την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, με βάση το Σεληνιακό ημερολόγιο, να θεωρείται πιο σημαντική.

Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά του 2025, η χρονιά του Φιδιού, σύμφωνα με το Κινέζικο ημερολόγιο, είναι στις 29 Ιανουαρίου.

Στην Ταϊβάν, χιλιάδες θεατές απόλαυσαν μια επίδειξη πυροτεχνημάτων διάρκειας έξι λεπτών και φωτορυθμικά σόου από το κτίριο-αξιοθέατο 'Ουρανοξύστης της Ταϊπέι" ή "Taipei 101", που έχει ύψος 509 μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

