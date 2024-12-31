Χρηματιστήριο: Κέρδη 13,65% στο κλείσιμο του 2024, άνοδος 21,14% των τραπεζών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2024 με κέρδη 13,65%, συμπληρώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου (+39,08% το 2023, +4,08% το 2022 και +10,43% το 2021).

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε το 2024 στις 1.469,67 μονάδες, έναντι 1.293,14 μονάδων το 2023, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 13,65%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 14,34% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κέρδισε 3,70%.

Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 21,14%.

Αύξηση κατά περίπου 26% κατέγραψε η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών και διαμορφώθηκε κοντά στα 140,2 εκατ. ευρώ έναντι 111 εκατ. ευρώ το 2023.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 15,257 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 103,145 δισ. ευρώ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του 2024, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.469,67 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,92%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 72,28 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.505.755 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,89%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,27%), της Lamda Development (+2,24%), της Σαράντης (+2,06%) και της Motor Oil (+1,98%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-0,45%), του ΟΛΠ (-0,33%) και της Alpha Bank (-0,28%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.537.007 και 2.959.686 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τέρνα Ενεργειακή με 9,89 εκατ. και η Πειραιώς με 9,64 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 74 μετοχές, 24 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μουζάκης(κ) +9,92% και Κλωστήρια Ναυπάκτου +7,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κτήμα Λαζαρίδη -4,62% και Frigoglass -3,64%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 40,2000 +0,88%

ALPHA BANK: 1,6170 -0,28%

AEGEAN AIRLINES: 10,1200 +1,10%

VIOHALCO: 5,44000 +1,30%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4800 +0,87%

ΔΑΑ: 8,0000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 12,3400 +1,73%

COCA COLA HBC: 33,3200 +1,34%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2300 +1,36%

ΕΛΠΕ: 7,5600 +0,80%

ELVALHALCOR: 1,9200 +0,52%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6600 +0,98%

ΕΥΔΑΠ: 5,9100 +1,37%

EUROBANK: 2,2300 -0,45%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3100 +2,24%

MOTOR OIL: 20,6400 +1,98%

JUMBO: 25,5600 +0,87%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,5200 +1,15%

ΟΛΠ: 30,0000 -0,33%

ΟΠΑΠ: 15,7000 +0,64%

ΟΤΕ: 14,8800 +2,27%

OPTIMA: 12,9400 +1,73%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8500 +0,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8800 +2,06%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,9400 +0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.