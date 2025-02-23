AfD: «Οι Γερμανοί ψηφίζουν για αλλαγή, θα συνεχίσουμε να δυναμώνουμε»

Η αναπληρώτρια κοινοβουλευτική αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Alternative for Germany (AfD) Μπέατριξ φον Στορχ, δήλωσε στο CNN ότι ο γερμανικός λαός είναι έτοιμος για αλλαγή, και ότι κατά συνέπεια η υποστήριξη για το ακροδεξιό κόμμα θα συνεχίσει να αυξάνεται.



«Οι Γερμανοί ψηφίζουν για μια αλλαγή, θέλουν να έχουν μια αλλαγή στην πολιτική, αυτό υπόσχεται το CDU και αυτό δεν θα προσφέρει το CDU» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

«Ξέρετε όταν ένα κόμμα συνασπισμού όπως το δικό μας κόμμα, διπλασιάζει τα ποσοστά του από τη μια εκλογή στην άλλη, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά και οι άνθρωποι θέλουν κάτι άλλο», συνέχισε.«Αυτός είναι ο λόγος που υποστηρίζουν το AfD, παρόλο που δεχόμαστε τρομερά πυρά».

