Ιταλία: Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια

Ένας 85χρονος παρασύρθηκε από χείμαρρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια της Βόρειας Ιταλίας. Το πτώμα του ηλικιωμένου ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες στην περιοχή Τραβερσέτολο. Το θύμα είχε εξαφανισθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μόλις βγήκε από το σπίτι του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και δεν κατάφερε να σωθεί.

Από τη Μόντενα μέχρι την Πιατσέντσα, οι αρχές στην Εμίλια Ρομάνια παραμένουν σε ύψιστη επιφυλακή, λόγω του κινδύνου υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων.

Παράλληλα και η περιφέρεια Βένετο πλήττεται από κύμα κακοκαιρίας, με πολύ ισχυρότερες βροχοπτώσεις σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Στην περιοχή Καστελφράνκο Βένετο, ο χείμαρρος Αβενάλε έσπασε τα φράγματα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η κεντρική πλατεία, αρκετές κεντρικές οδοί και ισόγεια σπίτια. Τον περασμένο Μάιο, το Καστελφράνκο υπέστη μεγάλες ζημιές από κύμα κακοκαιρίας που είχε προκαλέσει επίσης υπερχείλιση του Αβενάλε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

