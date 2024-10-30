Πάνω από 250.000 αναγνώστες της ψηφιακής ή της χάρτινης έκδοσης της Washington Post αποφάσισαν να ακυρώσουν τη συνδρομή τους μετά την ανακοίνωση του ιδιοκτήτη της, του μεγιστάνα Τζεφ Μπέζος, πως η εφημερίδα δεν θα επιλέξει να υποστηρίξει ούτε τη Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις, ούτε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ της ερχόμενης Τρίτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες άλλου αμερικανικού μέσου ενημέρωσης.

Ρεπόρτερ του National Public Radio (NPR) ανέφερε μέσω X χθες πως πρόκειται για χονδρικά το 10% των συνδρομητών της εφημερίδας.

Η απόφαση προκάλεσε οργή στο αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας, καθώς εκλήφθηκε ως προσπάθεια από πλευράς του κ. Μπέζος να περιορίζει τη δυνητική ζημιά στα συμφέροντά του και στις επιχειρήσεις του σε περίπτωση επιστροφής του κ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε προχθές στην εφημερίδα του, ο μεγιστάνας στον οποίο ανήκουν επίσης ο ψηφιακός κολοσσός της λιανικής Amazon και η ιδιωτική εταιρεία διαστήματος Blue Origin —που εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από δημόσιες συμβάσεις—, μεταξύ άλλων, διαβεβαίωσε πως δεν έχει «πολιτική ατζέντα» και επιχειρηματολόγησε πως οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν «προκαταλήψεις» και η επιλογή υποψήφιου δεν θα βοηθούσε να αποκατασταθεί η εικόνα της αμεροληψίας τους.

Το κείμενο με το οποίο η σύνταξη της εφημερίδας ανακοίνωνε πως τάσσεται υπέρ της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο είχε γραφτεί, αλλά ο Τζεφ Μπέζος αποφάσισε να μη δημοσιευθεί.

Ο δισεκατομμυριούχος απέκτησε την ιστορική αμερικανική εφημερίδα το 2013.

Η Post, που αποκάλυψε μεγάλο μέρος του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ τα χρόνια του 1970, με αποτέλεσμα ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον να αναγκαστεί να παραιτηθεί το 1974, το 2016 και το 2020 στρατεύτηκε υπέρ της Χίλαρι Κλίντον και υπέρ του Τζο Μπάιντεν αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

