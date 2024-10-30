Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους κορίτσι 11 ετών, και αρκετά διαμερίσματα βρίσκονταν στις φλόγες έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αξιωματούχοι.

Συντρίμμια που κατέπεσαν όταν drone καταστράφηκε προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη συνοικία Σολομιάνσκι, στο δυτικό τμήμα του Κιέβου, ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

«Μέχρι στιγμής, εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν», σημείωσε ο κ. Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι «όλοι τους δέχθηκαν φροντίδες από νοσοκόμους επιτόπου».

Η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας μεταφόρτωσε φωτογραφία στην οποία διακρίνεται φλεγόμενο διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Πρόσθεσε πως άλλη πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο της δημόσιας διοίκησης στη Σολομιάνσκι.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν κρότους που παρέπεμπαν σε ενεργοποίηση μονάδων της αντιαεροπορικής άμυνας.

Το Κίεβο, η ομώνυμη περιφέρεια και σχεδόν ολόκληρο το ανατολικό μισό της Ουκρανίας κηρύχθηκαν σε συναγερμό ενόψει αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας περί τις 03:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.