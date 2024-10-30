Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την Τρίτη την έκτακτη προσφυγή για την αφαίρεση του ονόματος του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ από το ψηφοδέλτιο σε δύο αμφίρροπες πολιτείες.

Ο Κένεντι ήθελε να βγει από το ψηφοδέλτιο στο Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν αφού απέσυρε την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του και υποστήριξε τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ στην εκλογική αναμέτρηση. Υποστήριξε ότι η διατήρησή του ονόματός του παραβίαζε τα δικαιώματά του που προβλέπει η Πρώτη Τροποποίηση.

Το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν είπαν ότι η αφαίρεση του ονόματός του τώρα, με την πρόωρη ψηφοφορία σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, θα ήταν αδύνατη.

Οι δικαστές δεν διευκρίνισαν τον λόγο της απόρριψης της έκτακτης προσφυγής..

Η παρουσία ανεξάρτητων και τρίτων υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο στις αμφίρροπες πολιτείες θα μπορούσε να είναι βασικός παράγοντας για το αποτέλεσμα της προεδρικής κούρσας. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει προηγουμένως ξεχωριστή προσπάθεια του Κένεντι να παραμείνει στο ψηφοδέλτιο στη Νέα Υόρκη, μια πολιτεία όπου η παρουσία του είναι απίθανο να επηρεάσει την κούρσα μεταξύ Τραμπ και Καμάλα Χάρις.

Πηγή: skai.gr

