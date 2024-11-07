Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απηύθυνε διάγγελμα στο έθνος, μία ημέρα αφότου ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών.

Ο Τζο Μπάιντεν μιλώντας από τον Κήπο των Ρόδων στον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι έχει μιλήσει τόσο με την Καμάλα Χάρις όσο και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα επαίνεσε την αντιπρόεδρό του για την εκστρατεία της. Ο ίδιος είπε ότι αποδέχεται την επιλογή που έκανε η χώρα και ανέφερε ότι θα υπάρξει μια «ειρηνική και ομαλή» μεταβίβαση εξουσίας στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν μπορείς να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις», δήλωσε χαρακτηριστικά και, προέτρεψε το κόμμα του και τους υποστηρικτές του να μην χάσουν την ελπίδα τους, λέγοντας: «οι αναποδιές είναι αναπόφευκτες, αλλά η παραίτηση είναι ασυγχώρητη». Ο πρόεδρος τόνισε ότι του απομένουν 74 ημέρες από τη θητεία του και πως σκοπεύει να κάνει «κάθε μέρα να μετράει». Υπογράμμισε επίσης ότι το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ είναι έντιμο και ασφαλές όταν αναφέρθηκε στα αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ αποχώρησε στέλνοντας ένα φίλι στο πλήθος, λέγοντας «Ο Θεός να ευλογεί εσάς και όλη την Αμερική».

Αναλυτικότερα:

Ο Δημοκρατικός ηγέτης επέμεινε στην αναγκαιότητά του να αμβλυνθούν οι πολιτικές εντάσεις στη χώρα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας που εκφώνησε από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τζο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι για μερικούς ανθρώπους είναι ώρα νίκης, για άλλους είναι ώρα απώλειας.

«Δεν μπορείς να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις»

«Μια χώρα επιλέγει το ένα ή το άλλο. Αποδεχόμαστε την επιλογή που κάνει η χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Δεν μπορείς να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις. Δεν μπορείς να αγαπάς τον γείτονά σου μόνο όταν συμφωνείς. Κάτι που ελπίζω μπορούμε να κάνουμε, ανεξαρτήτως του ποιον ψηφίσατε, είναι να δούμε ο ένας τον άλλο όχι ως αντιπάλους, αλλά ως συμπολίτες Αμερικανούς.»

«Να ρίξουμε τους τόνους», υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Ελπίζω επίσης ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος σε ένα ερώτημα σχετικά με την ακεραιότητα του αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Είναι τίμιο, είναι δίκαιο και είναι διαφανές. Μπορούμε να το εμπιστευτούμε, είτε νικάμε είτε χάνουμε».

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι μίλησε με τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του και να τον βοηθήσει σε μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας.

«Θα υπάρξει ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας»

Τόνισε ότι θα γίνει ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας στις 20 Ιανουαρίου, προσθέτοντας: «Θα κάνω το καθήκον μου ως πρόεδρος».

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι έχει μιλήσει και με την Καμάλα Χάρις και επαίνεσε την καμπάνια της λέγοντας ότι πρέπει να είναι περήφανη για τη δουλειά της.

Ο Μπάιντεν τόνισε πως «ήταν μια ιστορική προεδρία». «Αφήνουμε πίσω την ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο», δήλωσε ενδεικτικά και πρόσθεσε πως μένουν τώρα 74 μέρες για να τελειώσουν τη θητεία.

«Ασυγχώρητη η παραίτηση»

Ο ίδιος τόνισε πως «οι αναποδιές είναι αναπόφευκτες, αλλά η παραίτηση είναι ασυγχώρητη».

Καταλήγοντας ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως: «θα είμαστε εντάξει» και «πρέπει να διατηρήσουμε την πίστη μας», προσθέτοντας ότι είναι περήφανος που έχει συνεργαστεί με το υπουργικό συμβούλιο και την ομάδα του.

«Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και την Αμερική», σημείωσε καθώς έδινε ένα φιλί στο πλήθος, με την εγγονή του να βρίσκεται στην πρώτη σειρά.

Την Τετάρτη με δήλωσή του επαίνεσε την Κάμαλα Χάρις, λέγοντας ότι η απόφασή του να την επιλέξει για αντιπρόεδρό του ήταν η καλύτερη που είχε πάρει ποτέ.



