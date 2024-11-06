Στην παραδοχή του εκλογικού αποτελέσματος και της ήττας από τον Ντόναλντ Τραμπ προέβη και επισήμως η Κάμαλα Χάρις. Η νυν αντιπρόεδρος αναγνώρισε τη νίκη του Ρεπουμπλικανού πολιτικού και ζήτησε να υπάρξει ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας, με σεβασμό στη δημοκρατία και στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα της για δημοκρατία, δικαιοσύνη και ένα καλύτερο μέλλον για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Δείτε την ομιλία της Κάμαλα Χάρις από το Howard University:

«Η καρδιά μου είναι γεμάτη σήμερα», δήλωσε η Κάμαλα Χάρις ξεκινώντας την ομιλία της. «Είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε, γεμάτη αγάπη για τη χώρα μας και γεμάτη αποφασιστικότητα. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών δεν είναι αυτό για το οποίο ήλπιζα και πάλεψα. Το φως της υπόσχεσης της Αμερικής θα είναι πάντα λαμπρό όσο δεν τα παρατάμε και όσο συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε».

«Ευχαριστώ την οικογένειά μου, ιδιαίτερα τον σύζυγό μου, τον αγαπημένο μου Νταγκ, καθώς και την Τζιλ και τον Τζο Μπάιντεν, όπως και τον υποψήφιο αντιπρόεδρο μου Τις Γουόλς και την οικογένειά του.

Ευχαριστώ επίσης την ομάδα μου, τους εθελοντές, που έδωσαν τόσα πολλά από τον εαυτό τους, όπως και τους εργαζόμενους στις κάλπες και τους τοπικούς εκλογικούς παράγοντες. «Είμαι τόσο περήφανη για τον αγώνα που δώσαμε και τον τρόπο που τον δώσαμε».

Και προσθέτει: «Η ομάδα μας είναι ενωμένη για την αγάπη της για την Αμερική και τον ενθουσιασμό και τη χαρά για τον αγώνα για το μέλλον της χώρας. Η εκστρατεία διεξήχθη με την προϋπόθεση ότι οι Αμερικανοί έχουν πολύ περισσότερα κοινά από αυτά που τους χωρίζουν.

Ξέρω ότι οι άνθρωποι αισθάνονται και βιώνουν μια σειρά από συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Το κατάλαβα. Αλλά πρέπει να αποδεχτούμε τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών. Μίλησα με τον Ντόναλντ Τραμπ και του έδωσα συγχαρητήρια για τη νίκη του.

Του είπα ότι θα συμμετάσχουμε σε μια ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας και θα βοηθήσω στη διαδικασία. Μια θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας είναι η αποδοχή των αποτελεσμάτων. Αυτό διακρίνει τη δημοκρατία από την τυραννία».

Και συνέχισε: «Στο έθνος μας, οφείλουμε πίστη όχι σε έναν πρόεδρο ή ένα κόμμα, αλλά στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και πίστη στη συνείδησή μας και στον Θεό μας. Η πίστη μου και στα τρία είναι γιατί λέω, ενώ παραδέχομαι αυτές τις εκλογές, δεν παραδέχομαι τον αγώνα που τροφοδότησε αυτή την εκστρατεία. Ο αγώνας για ελευθερία, ευκαιρίες, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων» αντιπροσωπεύει τα ιδανικά που αντικατοπτρίζουν την Αμερική στα καλύτερά μας.

Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τον αγώνα για ένα μέλλον όπου οι Αμερικανοί θα μπορούν να κυνηγήσουν τα όνειρα, τις φιλοδοξίες τους, όπου οι γυναίκες της Αμερικής έχουν την ελευθερία να λαμβάνουν αποφάσεις για το σώμα τους και να μην έχουν την κυβέρνησή τους να τους λέει τι να κάνουν.

Και πρόσθεσε: «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον αγώνα για δημοκρατία, για κράτος δικαίου, για ίση δικαιοσύνη και για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να γίνονται σεβαστά και να τηρούνται. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτόν τον αγώνα στις εκλογές, στα δικαστήρια και στους δημόσιους χώρους.

Η δουλειά μου θα συνεχιστεί στο παρασκήνιο, καθώς η ομάδα μου θέλει να αγωνιστούμε με πιο ήσυχους τρόπους. Αυτό το έργο περιλαμβάνει το πώς οι Αμερικανοί συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλον.

Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη σκληρή δουλειά, καθώς η σκληρή δουλειά είναι καλή δουλειά. Ο αγώνας για τη χώρα μας αξίζει πάντα. Ο αγώνας μερικές φορές διαρκεί λίγο παραπάνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κερδίσουμε».

Απευθυνόμενη στο πλήθος τους κάλεσε να... «Μην τα παρατάς. Έχεις δύναμη».

Και συνέχισε: «Μην απελπίζεστε. Δεν είναι ώρα να σηκώσουμε τα χέρια, είναι ώρα να σηκώσουμε τα μανίκια. Αυτή είναι η ώρα να οργανωθούμε, να κινητοποιηθούμε και να παραμείνουμε δεσμευμένοι για χάρη της ελευθερίας και της δικαιοσύνης και του μέλλοντος που όλοι γνωρίζουμε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί. Μόνο όταν είναι αρκετά σκοτάδι μπορείτε να δείτε τα αστέρια. Ξέρω ότι οι άνθρωποι νιώθουν ότι μπαίνουμε σε μια σκοτεινή εποχή. Ελπίζω να μην είναι έτσι».

Τηλεφωνική επικοινωνία της Κάμαλα Χάρις με τον Ντόναλντ Τραμπ

Νωρίτερα, η Καμάλα Χάρις τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ και τον συνεχάρη για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με συνεργάτη της υποψήφιας των Δημοκρατικών, η Αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ τόνισε τη σημασία της ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας και του να είσαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς.

Η Τζεν Ο'μάλι Ντίλλον, πρόεδρος της εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις, ενημέρωσε το προεκλογικό προσωπικό την Τετάρτη ότι η Αντιπρόεδρος είπε στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «για να εξασφαλίσει μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, σε αντίθεση με αυτό που είδαμε το 2020», σύμφωνα με email που επικαλείται η Washington Post.

Η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με την Καμάλα Χάρις και ότι τον συνεχάρη για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχάρη επίσης την Αντιπρόεδρο Χάρις για τη δύναμή της, τον επαγγελματισμό και την επιμονή της σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στη σημασία της ενότητας της χώρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εκστρατείας Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ.

Η Κάμαλα Χάρις αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία αργότερα την Τετάρτη στο πανεπιστήμιο Χάουαρντ στην Ουάσινγκτον.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 και θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για μια δεύτερη θητεία.

Μετά τη νίκη Τραμπ, ο οποίος έχασε την προεδρία το 2020 για να νικήσει φέτος την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, η διαδικασία εκλογής προέδρου εισέρχεται πλέον σε μια μεταβατική περίοδο δύο μηνών.

Το Κογκρέσο πρόκειται να συνεδριάσει στις 6 Ιανουαρίου 2025, για να επικυρώσει τα αποτελέσματα του Εκλεκτορικού Κολλεγίου και ο Τραμπ ακολούθως θα ορκιστεί δύο εβδομάδες αργότερα, στις 20 Ιανουαρίου. Η θητεία των προέδρων ξεκινά πάντα εκείνη την ημέρα όπως ορίζει το Σύνταγμα.

