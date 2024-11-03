Η Ευρώπη θα χρειαστεί να επανεξετάσει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία αν ο Ντόναλντ Τραμπ εκλεγεί για δεύτερη προεδρική θητεία στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, καθώς η (ευρωπαϊκή) ήπειρος «δεν θα είναι ικανή να σηκώσει τα βάρη ενός πολέμου από μόνη της».

Ο Όρμπαν είναι αντίθετος στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Τραμπ ενστερνίζεται τις δικές του απόψεις, ενώ θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μία ειρηνική διευθέτηση της πολεμικής κατάστασης για την Ουκρανία.

Ο ίδιος, υποστηρίζει τον πρώην πρόεδρο Τραμπ, τον προεδρικό υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, απέναντι στη σημερινή αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, στις προεδρικές εκλογές της Τρίτης.

«Εμείς (στην Ευρώπη) είναι αναγκαίο ν’ αντιληφθούμε ότι αν υπάρξει ένας πρόεδρος στην Αμερική που θα τάσσεται υπέρ της ειρήνης, εξέλιξη στην οποία, όχι μόνο πιστεύω, αλλά διαβάζω και τους αριθμούς προς την ίδια κατεύθυνση… Αν αυτό που αναμένουμε, συμβεί και η Αμερική υποστηρίξει την ειρήνη, τότε, η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει (στη θέση της) υπέρ του πολέμου», δήλωσε ο Όρμπαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.