Πράκτορα του ιρανικού τρομοκρατικού δικτύου, που συνδέεται με τους Φρουρούς της επανάστασης, συνέλαβαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ειδική επιχείρηση σε συριακό έδαφος που βασίστηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και έλαβε χώρα τους τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, στρατιώτες της μονάδας Egoz μαζί με ανακριτές πεδίου από τη μονάδα 504, υπό την ηγεσία της 210ης Μεραρχίας, συνέλαβαν έναν πράκτορα του ιρανικού τρομοκρατικού δικτύου στη Συρία.

Ο Ali Soleiman al-Assi είναι Σύρος πολίτης που ζει στην περιοχή της Saida στη νότια Συρία. Οι δραστηριότητές του περιελάμβαναν τη συλλογή πληροφοριών για τα στρατεύματα του Ισραήλ στη συνοριακή περιοχή προς όφελος μελλοντικών τρομοκρατικών δραστηριοτήτων του δικτύου.

Ο Ali Soleiman al-Assi ήταν υπό την επιτήρηση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, συνελήφθη και μεταφέρθηκε για ανάκριση στο Ισραήλ. Η επιχείρηση των στρατευμάτων του Ισραήλ για τη σύλληψη του al-Assi απέτρεψε μια ενδεχόμενη μελλοντική επίθεση και οδήγησε στην αποκάλυψη των επιχειρησιακών μεθόδων των ιρανικών τρομοκρατικών δικτύων που βρίσκονται κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν.

Ο Al-Assi μεταφέρθηκε για περαιτέρω έρευνα στη μονάδα 504 και σε άλλες δυνάμεις ασφαλείας.

