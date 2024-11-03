Πεζεσκιάν: Μια εκεχειρία θα μπορούσε να επηρεάσει την απάντηση του Ιράν στο Ισραήλ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των συμμάχων της Τεχεράνης και του Ισραήλ θα μπορούσε να επηρεάσει την απάντηση της χώρας του στα πλήγματα που δέχτηκε από το Ισραήλ στις 26 Οκτωβρίου.

«Εάν το Ισραήλ δεχθεί μια εκεχειρία και σταματήσει να σφαγιάζει τους καταπιεσμένους και αθώους πληθυσμούς της περιοχής, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ένταση και τη φύση της απάντησής μας», δήλωσε, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το Ισραήλ είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και με την παλαιστινιακή Χαμάς στη Γάζα, δυο κινήματα που είναι σύμμαχοι του Ιράν.

Το Ιράν «δεν θα αφήσει καμία επίθεση κατά της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του αναπάντητη», πρόσθεσε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

Στις 26 Οκτωβρίου, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πλήγματα σε στρατιωτικές τοποθεσίες στο Ιράν, σε αντίποινα για την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τη 1η Οκτωβρίου.

Το Ιράν παρουσίασε την επίθεσή του της 1ης Οκτωβρίου ως μια απάντηση στη δολοφονία ηγετικών στελεχών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Το Ισραήλ προειδοποίησε το Ιράν να μην προβεί σε αντίποινα για την επίθεσή του, ενώ η Τεχεράνη υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει.

Το Σάββατο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δήλωσε: «οι εχθροί, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το σιωνιστικό καθεστώς, πρέπει να γνωρίζουν ότι σίγουρα θα λάβουν σκληρή απάντηση σε αυτό που κάνουν εναντίον του Ιράν και του μετώπου της αντίστασης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

