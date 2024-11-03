Τελ Αβίβ: Μεγάλη διαδήλωση για την επιστροφή των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας

Εκατοντάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν για ακόμη ένα Σάββατο χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ, εκφράζοντας την οργή τους εναντίον της κυβέρνησης, που είναι ανίκανη κατ’ αυτούς να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να απελευθερωθούν οι 97 όμηροι που παραμένουν στα χέρια παλαιστινίων μαχητών για πάνω από έναν χρόνο.

Με φωτογραφίες ομήρων και σημαίες στα χέρια, απαίτησαν «συμφωνία τώρα», «σταματήστε τον πόλεμο», και διαβεβαίωσαν «δεν σας εγκαταλείψουμε», όπως κάθε εβδομάδα από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023 σε πλατεία που έχουν μετονομάσει «Πλατεία των Ομήρων», στο κέντρο της οικονομικής πρωτεύουσας του Ισραήλ.

«Δόθηκαν αμέτρητες ευκαιρίες να τερματιστεί αυτή η κρίση, κι όλες τους τορπιλίστηκαν από την κυβέρνηση», πέταξε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζαχίρο Σαχάρ Μορ.

«Ο κύκλος της βίας χειροτερεύει εβδομάδα την εβδομάδα, και δεν βλέπουμε κανένα τέλος», πρόσθεσε ο τραπεζοϋπάλληλος 52 ετών, θείος του οποίου, ο Αβραάμ Μούντερ, πέθανε στην αιχμαλωσία.

Οι διαδηλωτές κάλεσαν να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός με διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, καθώς το Ισραήλ λέει πως έχει πλέον επιτύχει τους περισσότερους στρατιωτικούς στόχους του, συμπεριλαμβανομένης της εξόντωσης σε μάχη του ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Γιαχία Σινουάρ, που διαδέχθηκε τον Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση στην Τεχεράνη.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, αμερικανοί αξιωματούχοι αναλυτές χαρακτήριζαν τον Γιαχία Σινουάρ, τον φερόμενο ως εγκέφαλο της άνευ προηγουμένου εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, το μεγαλύτερο εμπόδιο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

Αλλά η Ιφάτ Καλντερόν, εξαδέλφη του γαλλοϊσραηλινού ομήρου Οφέρ Καλντερόν, κατηγόρησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό πως επιδόθηκε σε «σαμποτάζ» κάθε προσπάθειας να συμφωνηθεί εκεχειρία.

«Κάθε φορά που γίνεται συζήτηση σχετικά με συμφωνία για τους ομήρους, τη σαμποτάρει. Κατηγορούσε τον Σινουάρ, τώρα που δεν υπάρχει πια Σινουάρ, κάθε φορά εφευρίσκει άλλο λόγο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πενηντάρα, μορφή του αντικυβερνητικού κινήματος διαμαρτυρίας.

«Είναι αιματηρός πόλεμος, πρέπει να σταματήσει, φτάνει. Έχουμε τόσους στρατιώτες νεκρούς, τόσους απλούς πολίτες», πρόσθεσε, αναφερόμενη στα θύματα στις τάξεις των αμάχων — τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, στοίχισε τη ζωή σε 1.206 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν υπό αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 από αυτούς τους τελευταίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς κι εξαπέλυσε καταστροφικές, ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 43.314 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει κολοσσιαίας έκτασης υλικές ζημιές και ανθρωπιστική καταστροφή.

Ορισμένοι διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους στους δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς, ανάμεσά τους πολλούς επίστρατους εφέδρους, που είναι εξαντλημένοι έπειτα από έναν και πλέον χρόνο πολέμου.

Άλλοι εξέφρασαν την ελπίδα τους πως θα υπάρξει πιο σθεναρή εμπλοκή των ΗΠΑ, ιστορικού συμμάχου του Ισραήλ, καθώς μεθαύριο Τρίτη διεξάγονται προεδρικές εκλογές.

«Ελπίζω πως όποιος κερδίσει θα είναι αρκετά ενήλικος για να πάρει τα παιδάκια στη Μέση Ανατολή απ’ τ’ αυτί και να τα οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πέταξε ο Ζαχίρο Σαχάρ Μορ.

Δήλωσε «απογοητευμένος, απελπισμένος και οργισμένος» που οι όμηροι παραμένουν ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, όμως πρόσθεσε ότι «διατηρεί τις ελπίδες του για όσους είναι ακόμα ζωντανοί».

Οι χώρες που μεσολαβούν —το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ— ξανάρχισαν την περασμένη εβδομάδα επαφές, τις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ισραηλινή κυβέρνηση και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, σε νεκρό σημείο από το καλοκαίρι.

Στο τραπέζι τέθηκε πρόταση για σύντομη κατάπαυση του πυρός, που θα επέτρεπε να εισέλθει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακο υπό πολιορκία και σε αντάλλαγμα περιορισμένης έκτασης ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους εγκλείστους σε ισραηλινά κέντρα κράτησης. Η πρώτη —και μοναδική μέχρι σήμερα— κατάπαυση του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023, διάρκειας μιας εβδομάδας, είχε επιτρέψει να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι.

Όμως η Χαμάς αρνείται να συζητήσει καν οποιαδήποτε πρόταση «δεν συμπεριλαμβάνει μόνιμο τερματισμό της επίθεσης, ούτε απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, ούτε επιστροφή των εκτοπισμένων».

Ο κ. Νετανιάχου, επικεφαλής κυβερνητικής συμμαχίας που χαρακτηρίζεται η πιο δεξιά στην ιστορία του Ισραήλ, κατηγορείται από επικριτές του πως εμποδίζει τις συνομιλίες για να παραμείνει στην εξουσία, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά.

Για τη Σιμόν Σπακ Σαφράν, διαδηλώτρια 77 ετών, που ζει στη Χερτσλίγια, βόρεια του Τελ Αβίβ, η κυβέρνηση Νετανιάχου «δεν δίνει δεκάρα» για τους ομήρους. Διάφορα σχέδια έμειναν κενό γράμμα «όχι μόνο εξαιτίας της Χαμάς. Δεν περιμένω τίποτα από την κυβέρνηση», επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

