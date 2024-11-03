Ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι απέρριψε τις διαμαρτυρίες της ουκρανικής κυβέρνησης για το ότι δεν της προμηθεύει επιπλέον υπεσχημένα αεροσκάφη για να αμυνθεί έναντι της εισβολής του ρωσικού στρατού.

«Έχουμε δικές μας αμυντικές ανάγκες», εξήγησε χθες Σάββατο ο φιλελεύθερος-συντηρητικός πολιτικός, που επέστρεψε στο αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών τον Δεκέμβριο του 2023, στο τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News.

Η Ουκρανία πρέπει να κατανοήσει, συνέχισε ο κ. Σικόρσκι, πως η Πολωνία είναι και αυτή «κράτος της πρώτης γραμμής» και χρειάζεται αξιόπιστη αποτροπή έναντι της Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε πρόσφατα την Πολωνία πως βρίσκει τρόπους να μη διαθέσει κι άλλα MiG-29, μαχητικά αεροσκάφη σοβιετικού σχεδιασμού, στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως είχε υποσχεθεί.

Σύμφωνα με τον κ. Σικόρσκι, η Βαρσοβία καταρτίζει σχέδιο για τη χορήγηση δανείου στο Κίεβο προκειμένου να αγοράσει στρατιωτικούς εξοπλισμούς από πολωνικές εταιρείες και να το αποπληρώσει στη φάση της ανοικοδόμησής της.

Όμως κατά δημοσιεύματα η πρόταση αυτή θεωρείται απίθανο να εγκριθεί από το Κίεβο.

Ο κ. Ζελένσκι επικρίνει εξάλλου την Πολωνία διότι δεν καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους στους αιθέρες της χώρας του. Η Βαρσοβία αντιτείνει πως για αυτό θα απαιτείτο έγκριση από όλους τους συμμάχους στο NATO.

Η Πολωνία, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO, συνορεύει με την Ουκρανία και με τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας. Συγκαταλέγεται στους κυριότερους πολιτικούς και στρατιωτικούς υποστηρικτές του Κιέβου από το ξέσπασμα του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου 2022 και έχει υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες ουκρανούς πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

