Η Μπάρμπαρα Μπους, μία από τις κόρες του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου Τζορτζ Ου. Μπους, δήλωσε ότι στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, η Μπάρμπαρα Μπους συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία της Δημοκρατικής υποψήφιας, πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα στην Πενσιλβάνια, μια από τις αμφίρροπες Πολιτείες. Η 42χρονη κόρη του Μπους φορούσε ένα λευκό κασκέτο, με τη λέξη «Κάμαλα» γραμμένη επάνω με μπλε γράμματα.

«Ήταν συναρπαστικό που ξαναβρήκα φίλους και συναντήθηκα με ψηφοφόρους μαζί με την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας. Ελπίζω ότι θα δώσουν ώθηση στη χώρα μας και θα προστατεύσουν τα δικαιώματα των γυναικών», είπε στο περιοδικό.

Η Μπάρμπαρα Μπους, που αυτοχαρακτηρίζεται ανεξάρτητη, προέρχεται από μια διάσημη οικογένεια Ρεπουμπλικανών πολιτικών: είναι κόρη του πρώην προέδρου Τζορτζ Ου. Μπους (2001-9) και εγγονή του πρώην προέδρου Τζορτζ Χ. Ου. Μπους (1989-1993). Ο πατέρας της, που κρατά αποστάσεις από την πολιτική μετά τη λήξη της θητείας του, δεν στήριξε κανέναν από τους δύο υποψηφίους. Όμως η Κάμαλα Χάρις υπολογίζει στη στήριξη του πρώην αντιπροέδρου, του Ντικ Τσένι και της κόρης του, της Ρεπουμπλικανής Λιζ Τσένι, που τη συνοδεύει στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της.

Στο παρελθόν η Μπάρμπαρα Μπους είχε ήδη ταχθεί υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, ένα κεντρικό θέμα στην εκστρατεία της Χάρις απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

