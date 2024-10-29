Πέθανε σε ηλικία 79 ετών η υποψήφια για Όσκαρ Teri Garr

Η Teri Garr - η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο της στην Tootsie - έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Είναι επίσης γνωστή για τους ρόλους της στο Young Frankenstein, Close Encounters Of The Third Kind και ως μητέρα της Φοίβη στα Friends.

Η βετεράνος ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στο Λος Άντζελες την Τρίτη μετά από πολύμηνη μάχη με την Σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ).

Το 2002 η ταλαντούχα σταρ είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με τη χρόνια ασθένεια που βλάπτει το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Χρόνια αργότερα, το 2006 υπέστη ανεύρυσμα.

