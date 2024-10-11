Εικοσιπέντε μέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, μια ακόμη δημοσκόπηση δείχνει ότι οι δύο υποψήφιοι -η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις και ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ- είναι ισόπαλοι σε συνολικά ποσοστά στις επτά «swing states», τις αποκαλούμενες αμφίρροπες Πολιτείες που μπορεί να κρίνουν εν πολλοίς το αποτέλεσμα των εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τη σφυγμομέτρηση, η Χάρις καταγράφει οριακό προβάδισμα 2 ποσοστιαίων μονάδων στην Αριζόνα, την Τζόρτζια και το Μίσιγκαν, ο Τραμπ προηγείται με 6 μονάδες στη Νεβάδα και 1 μονάδα στην Πενσυλβάνια και οι δύο ισοβαθμούν στη Βόρεια Καρολίνα και στο Ουισκόνσιν.

Η δημοσκόπηση έγινε με τη συμμετοχή 600 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σε κάθε Πολιτεία. Διεξήχθη μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 8 Οκτωβρίου και έχει περιθώριο σφάλματος +/- 4 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε Πολιτεία.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της WSJ "συμφωνούν" με άλλες δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια αμφίρροπη προεδρική μάχη στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Τα ζητήματα για τα οποία ανησυχούν οι Αμερικανοί και με βάση αυτά καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των δύο υποψηφίων, είναι η οικονομία, το μεταναστευτικό, τα δικαιώματα των γυναικών και οι δημοκρατικές αξίες του έθνους.

Μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos αυτή την εβδομάδα βρήκε επίσης ότι Τραμπ και Χάρις θα δώσουν μάχη και σε εθνικό επίπεδο, με την Χάρις να προηγείται οριακά 46% έναντι 43%.

Έρευνες για τους ψηφοφόρους αυτών των επτά Πολιτειών, που δεν χαρακτηρίζονται προπύργια ούτε των Δημοκρατικών ούτε των Ρεπουμπλικάνων και κρίνουν στην πραγματικότητα το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι μια σημαντική ένδειξη της εκλογικής τάσης.

«Αυτό είναι μια ισοπαλία», είπε στη WSJ ο Ρεπουμπλικανός δημοσκόπος Ντέιβιντ Λι, ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα μαζί με τον Δημοκρατικό Μάικλ Μπότσιαν.

Περισσότεροι ψηφοφόροι είπαν ότι επιλέγουν τον Τραμπ για τα θέματα της οικονομίας και του μεταναστευτικού, ενώ περισσότεροι είπαν ότι η Χάρις θα έκανε καλύτερη δουλειά όσον αφορά τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη και τη φροντίδα για ανθρώπους σαν αυτούς, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.