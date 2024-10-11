Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Γαλλία μετά τη νέα επίθεση του ισραηλινού στρατού κατά της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL / FINUL), στην οποία το Παρίσι έχει μία από τις μεγαλύτερες συνεισφορές.

"Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και πρέπει να σταματήσουν αμέσως", κατήγγειλε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση.

"Οι ισραηλινές αρχές πρέπει να δώσουν εξηγήσεις: η Γαλλία καλεί ως εκ τούτου σήμερα τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Γαλλία στο υπουργείο της Ευρώπης και των Εξωτερικών", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.