Ισραήλ: Νέα επιστράτευση ανακοίνωσαν οι IDF

Σε νέα επιστράτευση για την ενίσχυση του κεντρικού μετώπου προχωρά το Ισραήλ. Η Κεντρική Διοίκηση του Ισραηλινού Στρατού, που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη, θα ενισχυθεί με αρκετές πρόσθετες διμοιρίες μάχης μετά τα πορίσματα μιας πρόσφατης αξιολόγησης της κατάστασης. Έτσι εξυπηρετείται και η μετακίνηση στρατευμάτων από νότο προς βορρά



Η ανακοίνωση των IDF



«Σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης, οι IDF καλούν μια σειρά από διμοιρίες για αμυντικές αποστολές στην Κεντρική Διοίκηση.



»Οι ενισχύσεις θα επιτρέψουν την ενίσχυση της άμυνας των κοινοτήτων της περιοχής, τον φράχτη ασφαλείας και την ετοιμότητα των δυνάμεων για διαφορετικά σενάρια στην περιοχή».

Το παρασκήνιο της (μη) απόφασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρο Ιωαννίδη, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας δεν πήρε την Πέμπτη τελικές αποφάσεις σχετικά με τα αντίποινα στο Ιράν. Καταγράφονται διαφωνίες κυρίως ως προς τον χρόνο εκδήλωσης της επίθεσης, υπάρχουν μάλιστα εισηγήσεις η επίθεση να αναβληθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διατηρηθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας δεν κατέληξε σε απόφαση για το πώς θα απαντήσει στην πυραυλική επίθεση του Ιράν μετά από συζητήσεις για το θέμα, δήλωσε και αξιωματούχος στο CNN την Παρασκευή. Επισήμανε πάντως ότι τα χάσματα μεταξύ των θέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ μειώνονται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του δήλωσε ότι τα αντίποινα του Ισραήλ για την πυραυλική επίθεση θα πρέπει να είναι «αναλογικά», με τις ΗΠΑ να ασκούν πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.



Το Ισραήλ έχει ορκιστεί ότι θα ανταποδώσει, με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ να προαναγγέλλει την Τετάρτη πως η επίθεση θα είναι «θανατηφόρα, ακριβής και αιφνιδιαστική».

Ιράν: «Σκληρή απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί απειλεί ότι η απάντηση στα αντίποινα του Ισραήλ «θα είναι πιο σκληρή από την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους της 1ης Οκτωβρίου». «Δεν θέλουμε πόλεμο», αλλά «δεν τον φοβόμαστε και θα είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», δήλωσε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera χθες, Πέμπτη.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι είναι «έτοιμο να υπερασπιστεί την κυριαρχία του» σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ, το οποίο έχει υποσχεθεί να ανταποδώσει τα πυρά ιρανικών πυραύλων. Το Ιράν «είναι πλήρως έτοιμο να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά του απέναντι σε κάθε επίθεση που στοχοποιεί τα ζωτικά συμφέροντα και την ασφάλειά του», δήλωσε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη.

Όπως είπε, η Τεχεράνη «δεν επιδιώκει ούτε τον πόλεμο ούτε την κλιμάκωση», αλλά θα ασκήσει «το εγγενές δικαίωμά της στη νόμιμη άμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» και θα ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφάλειας για τη «νόμιμη απάντησή» της.

Την 1η Οκτωβρίου, το Ιράν εξαπέλυσε κάπου 200 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, επίθεση που παρουσιάστηκε ως αντίποινα στον φόνο του ηγέτη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στην Τεχεράνη, η οποία αποδόθηκε στο Ισραήλ, και του ηγέτη της λιβανικής Χεζμπολάχ καθώς και ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Βηρυτό.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Μονάδας Συνδέσμων και Συντονισμού της Χεζμπολάχ, Γουαφίκ Σάφα, φέρεται να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο κέντρο της Βηρυτού το βράδυ της Πέμπτης.

Επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, το δίκτυο Sky News Arabia αναφέρει ότι ο Σάφα «τραυματίστηκε σοβαρά, και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση».

Ο Γουαφίκ Σάφα έχει παντρευτεί την αδερφή του Χασάν Νασράλα και ήταν εκ των πιο στενών συνεργατών του ηγέτη της Χεζμπολάχ. Μάλιστα, φαίνεται πως ήταν ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου και στρατιωτικός σύνδεσμος της σιιτικής οργάνωσης.

