«Hibakusha» θα πει… πλανήτης χωρίς πυρηνικά

Το Νόμπελ Ειρήνης 2024 απονέμεται στην ιαπωνική οργάνωση βάσης Nihon Hidankyo, η οποία διεξάγει εκστρατεία κατά της χρήσης των πυρηνικών όπλων. Η οργάνωση, γνωστή και ως Hibakusha, τιμήθηκε για τις προσπάθειές της για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα.



Η οργάνωση «Nihon Hidankyo» ιδρύθηκε το 1956, αρχικά για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα όσων επλήγησαν από τις ατομικές βόμβες, που έπεσαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το 1945. Διεξάγει εκστρατείες κατά των πυρηνικών εξοπλισμών στον πλανήτη. Με τις μαρτυρίες τους, οι επιζώντες διέδωσαν το μήνυμα «ότι τα πυρηνικά όπλα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ποτέ ξανά», όπως αναφέρθηκε στην αιτιολόγηση της βράβευσης.



Συνολικά είχαν υπάρξει 286 υποψηφιότητες. Τα θεσμικά όργανα του Ινστιτούτου στο Όσλο κρατούν παραδοσιακά τα ονόματα των υποψηφίων μυστικά για 50 χρόνια.

Απρόβλεπτοι νικητές

Ο οργανισμός δεν είχε ακόμη επικοινωνήσει με τους βραβευθέντες για να τους ενημερώσει σχετικά, δήλωσε ο νέος πρόεδρος της επιτροπής, Γιόργκεν Βάτνε Φρίντνες, κατά την ανακοίνωση του βραβείου. Το Νομπέλ Ειρήνης συνοδεύεται από έντεκα εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 967.000 ευρώ).



Η οργάνωση «Nihon Hidankyo» ιδρύθηκε από επιζώντες των ατομικών βομβαρδισμών της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. Περίπου 200.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους άμεσα ως αποτέλεσμα των ατομικών βομβών.



Σε περίοδο συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, του πολέμου στην Ουκρανία και δεκάδων άλλων ένοπλων αντιπαραθέσεων στον κόσμο, αυτή τη φορά δεν είχε αναδειχθεί εκ των προτέρων κάποιο ξεκάθαρο φαβορί. Ένα πρακτορείο στοιχημάτων είχε τοποθετήσει πρόσφατα στην κορυφή της λίστας τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον έγκλειστο στην Κίνα ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων των Ουιγούρων Ιλχάμ Τόχτι και την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Σβετλάνα Τικανόφσκαγια.



Στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη SIPRI που εδρεύει στη Στοκχόλμη, ο διευθυντής Νταν Σμιθ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η επιτροπή θα μπορούσε συμβολικά να αποφασίσει να μην απονείμει το φετινό βραβείο, λόγω της πολύ τεταμένης παγκόσμιας κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει ήδη συμβεί 19 φορές στην ιστορία του Νομπέλ Ειρήνης, αν και η τελευταία φορά ήταν πριν από 50 και πλέον χρόνια.

