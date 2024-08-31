Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου, η Κάμαλα Χάρις, κάλεσε σήμερα τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεμαχία με τα μικρόφωνά τους ανοιχτά σε όλη τη διάρκειά της.

Η Χάρις και ο πρώην πρόεδρος έχουν αμφότεροι συμφωνήσει να συμμετάσχουν σε ντιμπέιτ, το οποίο θα φιλοξενήσει το δίκτυο ABC News στις 10 Σεπτεμβρίου.

"Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδίδεται στους συμβούλους του που δεν θα του επιτρέψουν τηλεμαχία με ανοιχτό το μικρόφωνο. Αν το ίδιο το επιτελείο του δεν τον εμπιστεύεται, ο αμερικανικός λαός σίγουρα δεν θα το κάνει", έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ η Χάρις.

"Είμαστε υποψήφιοι για την αμερικανική προεδρία. Ας κάνουμε διάλογο με διαφανή τρόπο-με τα μικρόφωνά μας σε όλη τη διάρκεια".

Ο Τραμπ είχε εκφράσει την προτίμησή του να έχει ανοιχτό το μικρόφωνο και είχε πει ότι δεν θα ήθελε να του το κλείσουν κατά την τελευταία τηλεμαχία απέναντι στον τότε υποψήφιο, τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Τα αποκαλούμενα "καυτά μικρόφωνα" μπορούν να βοηθήσουν αλλά και να πλήξουν πολιτικούς υποψήφιους καθώς πιθανόν να "πιάσουν" προσβλητικά σχόλια, τα οποία συχνά δεν προορίζονται για το κοινό.

Τα κλειστά μικρόφωνα αποτρέπουν επίσης τους συμμετέχοντες από το να διακόπτουν τον αντίπαλό τους.

Εκπρόσωπος του ABC δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει.

Το ντιμπέιτ θα είναι το πρώτο που η Χάρις και ο Τραμπ θα αντιπαρατεθούν από τότε που ο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την κούρσα για την διεκδίκηση της προεδρίας έπειτα από μια κακή εμφάνιση σε τηλεμαχία στο CNN τον Ιούνιο, κάτι που ήγειρε αμφιβολίες για τις νοητικές του ικανότητες.

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών Τιμ Γουόλς και ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος Τζέι Ντι Βανς έχουν συμφωνήσει να διασταυρώσουν τα ξίφη τους την 1η Οκτωβρίου στο CBS News.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

