Ρυμουλκά αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο Κυριακή την επιχείρηση ρυμούλκησης του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου Sounion, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των Χούθι της Υεμένης, Τζαμέλ Άμερ, σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Facebook.

Το Sounion χτυπήθηκε επανειλημμένα σε επίθεση των Χούθι στις 21 Αυγούστου ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, που ελέγχουν οι υεμενίτες αντάρτες, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι τόνισαν πως το έπληξαν με drones και πυραύλους.

Οι αντάρτες είχαν δηλώσει ότι είναι σύμφωνοι να εφαρμοστεί «προσωρινή ανακωχή» για να μεταφερθεί σε ασφαλές λιμάνι το δεξαμενόπλοιο στο οποίο επιτέθηκαν, καθώς εκφράζεται ανησυχία για οικολογική καταστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε την Τετάρτη η διπλωματική αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ, ωστόσο εκπρόσωπός τους έσπευσε να διευκρινίσει λίγο αργότερα πως δεν κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από πλευράς τους, αλλά απλώς αποφασίστηκε να επιτραπεί να γίνει επιχείρηση ρυμούλκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

