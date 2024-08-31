Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και δέκα ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική βομβιστική επίθεση σε ένα χωριό στην ουκρανική επαρχία του Χαρκόβου, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το χωριό Τσερκάσκα Λοζόβα με τηλεκατευθυνόμενες βόμβες, προκαλώντας ζημιές σε μια πολυκατοικία, σύμφωνα με τον Σινιεχούμποφ.

Διασώστες και γιατροί εργάζονται για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, πρόσθεσε.

Μια παρόμοια ρωσική επίθεση στην πόλη Χάρκοβο, σκότωσε χθες Παρασκευή επτά ανθρώπους, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

