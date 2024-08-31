Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας παιδί 6 ετών και ένας 16χρονος, σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη ανατολικά του Βίκσμπεργκ στο Μισισιπή, ξημερώματα του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο ιατροδικαστής της κομητείας Γουόρεν, Νταγκ Χάσκι.

Τα δύο νεαρά θύματα ήταν αδέρφια, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

Ο Χάσκι τόνισε ότι αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στοιχεία.

Στο τροχαίο συμβάν, το οποίο συνέβη μεταξύ του Βίκσμπεργκ και του Μποβίνα στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 20, γύρω στις 00:30 π.μ (τοπική ώρα), ενεπλάκη ένα τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 47 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Λατινοαμερικανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

