Γερμανία: Εκκένωση συνοικίας του Ντίσελντορφ για εξουδετέρωση βόμβας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 01:25, 08.08.2023

Η βόμβα που ζυγίζει σχεδόν έναν τόνο πρόκειται να εξουδετερωθεί στη διάρκεια της νύχτας - Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά στον ζωολογικό κήπο της πόλης, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας