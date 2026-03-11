Οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης του 2022 «δεν πληρούν πλέον την απαίτηση της αλλαγής της κατάστασης», τόνισε ο Ρώσος προεδρικός εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ στο TASS, όταν ρωτήθηκε εάν η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης.

«Η πραγματικότητα έχει αλλάξει εντελώς», ξεκαθάρισε.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για την επίλυση του πολέμου ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου 2022. Τα μέρη πραγματοποίησαν αρκετές συναντήσεις, πρώτα στη Λευκορωσία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της Κωνσταντινούπολης, κατέστη δυνατή η υλοποίηση ενός σχεδίου συμφωνίας.

Το 2025, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν - πραγματοποιήθηκαν τρεις γύροι συναντήσεων στην Κωνσταντινούπολη, όταν η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε διάφορα ανθρωπιστικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης ανταλλαγής κρατουμένων από την έναρξη της σύγκρουσής τους, αλλά δεν επιτεύχθηκε ουσιαστική πρόοδος σχετικά με πιθανούς τρόπους επίλυσης της διαμάχης. Το 2026, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν σε τριμερή μορφή - εκπρόσωποι της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών συναντήθηκαν στις 17-18 Φεβρουαρίου στη Γενεύη. Την πρώτη ημέρα, οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου έξι ώρες, τη δεύτερη περίπου δύο. Αναμένεται νέα συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.