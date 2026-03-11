Το ναυτικό της Ταϊλάνδης στο Στενό του Ορμούζ μετά τα πλήγματα σε φορτηγά πλοία

Το Ναυτικό της Ταϊλάνδης παρενέβη για να προσφέρει έκτακτη βοήθεια μετά από μια κρίσιμη κατάσταση που αφορούσε ένα ταϊλανδέζικο φορτηγό πλοίο στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Jin10, το πλοίο αντιμετώπισε δυσκολίες που απαιτούσαν άμεση παρέμβαση.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, τρία φορτηγά πλοία επλήγησαν από άγνωστα βλήματα:

Το πρώτο δέχθηκε πλήγμα στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 05:30 η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Από το πλήγμα ξέσπασε φωτιά στο πλοίο και δόθηκε εντολή στο πλήρωμα να το εγκαταλείψει, σύμφωνα με την UKMTO.

«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας -όπως υποψιάζεται- άγνωστου βλήματος» σύμφωνα με το πρώτο ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας.

Το συμβάν καταγράφτηκε περίπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

Αργότερα σήμερα το φορτηγό πλοίο ONE MAJESTY, με σημαία Ιαπωνίας, υπέστη ζημιές από άγνωστο βλήμα περίπου 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ρας αλ Χαϊμά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στις 01:58 UTC.

Σύμφωνα με τον πλοίαρχο, το πλοίο υπέστη μικρή διάτρηση στο κύτος και κατευθύνεται προς ασφαλές αγκυροβόλιο. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί.

Αμέσως μετά, επλήγη και ένα τρίτο φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου από άγνωστο βλήμα 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, σύμφωνα με την UKMTO.

Όπως ανέφερε η υπηρεσία, τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και καλά στην υγεία τους, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

«Ένας αμερικανικός στόχος στο Νταμάμ, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους» αναφέρουν οι Φρουροί της Επανάστασης.





Πηγή: skai.gr

